Синоптики озучили дату, когда Краснодарский край отпустят «ледяные тиски»

Сейчас на всей территории Краснодарского края отметки ниже нуля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краснодарский край оказался во власти самого мощного арктического вторжения с начала зимы. Именно благодаря ему погода проявила свой недобрый нрав напоследок в феврале. Мороз ударил во всех районах региона, даже на Черноморском побережье в дневные часы отметки ниже нуля. Ситуацию усугубил крышесносный ветер, который серьезно «потрепал» курорты Кубани. В Новороссийске из-за штормового ветра обледенело побережье. А в одном из районов города даже действовал режим ЧС - из-за аварии на сетях остались без тепла 40 домов.

- Худшее для Юга – уже позади. Непогоду сюда принес активный средиземноморский циклон, который стремительно слабеет, - говорят «КП» - Кубань» в центре погоды «Фобос». - Уже 9 февраля ядро вихря уйдет - осадки сохранятся только в горах Кавказа.

Что же касается температуры, то она пока останется аномально низкой. А все потому, что на регион распространяется морозный антициклон. Но, по прогнозам, к концу недели зима начнет отступать и будет теплеть.

- До конца рабочей недели юг России останется под влиянием зоны повышенного давления. Температура будет медленно расти за счет солнечного прогрева, - уточняют синоптики.

В выходные морозы пойдут на спад. В дневные часы на Кубани потеплеет до +2-6 градусов. Однако ночью по-прежнему сохранится минус, причем отрицательные значения на столбиках термометров будут даже на побережье Черного моря. При этом 10 и 11 февраля на курортах будет дуть сильный ветер.

- Ожидается северо-восточный ветер с перехом на юго-западный 6-11 метров в секунду местами порывы в Туапсинском районе до 14 метров в секунду, на участке Анапа-Геленджик порывы 15-20 метров в секунду, - добавляют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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