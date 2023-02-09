Зубочистка и сахар – по 500 тысяч, монеты – по 4. Краснодарцы продают раритетные вещи из «Макдоналдса»

Фото взято с Avito

«Макдоналдс» – ушел, легендарные бургеры – остались. Популярная сеть фастфуда объявила об уходе из России весной прошлого года. Сотни ресторанов по всей стране захлопнули двери практически одновременно.

Не закрылись только франшизы. Они продолжали работать даже во время ребрендинга. Пока не открылись новые заведения – «Вкусно – и точка».

Уход «Макдоналдса» из России стал потрясением для краснодарцев. Последние дни американская сеть работала на износ. Временами даже ломалось приложение – из-за наплыва заказов.

Люди разбирали все: от картошки фри до бургеров. Одни уплетали еду, другие – пуляли на сервисы объявлений. Так люди продавали картошку фри за 10 тысяч рублей, соусы – за 50, бургеры – за 100.

Правда, продержались объявления недолго. Они исчезли после открытия «Вкусно – и точка». Первое время новая сеть даже продавали соусы «Макдоналдс», закрывая лого предшественника.

Сейчас на сервисах не осталось объявлений о еде. Но еще доступны лоты аксессуаров. Так Дони из Краснодара продает зубочистку из «Макдоналдс».

Фото взято с Avito

- Больше таких нет, эксклюзивная версия – пишет мужчина.

Расстаться с зубочисткой продавец готов за 500 тысяч рублей. За эти деньги он обещает неиспользованную палочку в оригинальной упаковке – целлофане.

Также за полмиллиона рублей уйдет с молотка сахар из «Макдоналдс». Здесь все, как и в предыдущем объявлении: оригинальная упаковка и закрытый пакетик.

- Дичайший раритет, больше таких не найдете, я знаю, сам искал, – пишет Данил.

Есть предложения и для начинающих коллекционеров – монета, посвященная к 30-летию работы американской сети в России. Она была выпущена в 2019 году. Тогда ее выдавали бесплатно – при покупке «Большого Комбо».

Фото взято с Avito

- Монета хранилась в эксклюзивной упаковке, – пишет Екатерина.

Расстаться с символом «Макдоналдс» девушка готова всего за четыре тысячи рублей.