Мэрия Краснодара не будет выкупать особняк у дочери Ахеджака за 304 млн рублей

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Дочь бывшего вице-губернатора Мурата Ахеджака Луиза хотела продать мэрии Краснодара участок с недостроенными домами на Затоне за 304 млн рублей. Она заявила, что не может на участке что-то строить, поэтому решила избавиться от подаренного ей имущества за солидную компенсацию. Сорвать куш с городской казны не получилось.

Сначала Ленинский районный суд вынес решение в пользу Ахеджак, которое было озвучено 20 октября. Но администрация обжаловала его 16 ноября. И сегодня, 9 февраля, суд рассмотрел апелляционную жалобу мэрии и отменил решение суда первой инстанции. Город не будет выкупать особняк у дочери Ахеджака за баснословные деньги, теперь на наследнице экс-замгубернатора «мертвым грузом» повис заброшенный участок с недостроенным особняком посреди парка.

- На праве собственности Лумзе Ахеджак принадлежат земли индивидуального жилищного строительства площадью 16 659 кв.м. и расположенные на них объекты недвижимости: жилой дом площадью 1 299,5 кв.м; дом в 306 кв.м; административно-бытовой корпус площадью 296,7 кв.м. Все это было оценено в 304 млн рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Рассмотрев апелляционную жалобу администрации Краснодара, суд апелляционной инстанции постановил решение Ленинского районного суда отменить.

- Апелляционная жалоба удовлетворена, в исковых требованиях Луизе Ахеджах отказано. Решение вступило в законную силу, - добавили в суде.