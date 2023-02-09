Стал известен новый гендиректор ФК «Кубань»

Фото: пресс-служба ПФК Кубань

В начале декабря футбольный клуб «Кубань» остался без генерального директора. Эдуард Сафонов написал заявление об увольнении. Он поблагодарил болельщиков за поддержку, а руководство обещало объявить имя нового менеджера в ближайшее время. Но уже февраль, а желто-зеленые так и не назвали имя гендиректора.

По данным «ФНЛ с Ильевым», в январе эту должность занял Андрей Громов. Но в «Кубани» он не задержался. Спустя три недели мужчина написал заявление об увольнении.

Причем информация о его назначении и уходе не появилась даже на официальном сайте. Пресс-служба только анонсировала новичков и отчитывалась о об уходе игроков. За зиму «Кубань» уже покинули девять человек. Это рекорд среди команд Первой лиги.

Новым менеджером желто-зеленых стал Любомир Кантонистов. Он пришел в «Кубань» (тогда еще «Урожай») в 2019 году в качестве спортивного директора. Эту должность Любомир занимал до декабря 2022-го – до назначения Сергея Доронченко. Именно он числится спортивным директором краснодарцев на официальном сайте.

А руководство предложило Кантонистову новую должность – гендиректора. Правда, ни «Кубань», ни Любомир эту информацию пока никак не комментировали.

Добавим, что сейчас желто-зеленые находятся на сборах в Турции. Накануне они одержали первую победу в Белеке – переиграли ярославский «Шинник» (2:1).