«Инвалидов будет меньше». Известный пластический хирург из Краснодара спасает жизни в зоне СВО

Алексей Дикарев ездит на Донбасс по собственной инициативе. Фото: соцсети

Известный пластический хирург из Краснодара Алексей Дикарев со своей командой уже шесть месяцев пересекает «ленточку». Взять скальпель в руки в боевой зоне заставило желание помочь раненым бойцам и местным жителям. Одна такая поездка обходится врачу от 100 тысяч рублей. С собой приходится брать дорогостоящее оборудование, а также шовный материал для операций. Для проведения микрохирургических вмешательств требуются особые расходники, которых нет в обычных больницах. Дикареву пришлось оббить не один порог, чтобы получить разрешение на работу в зоне СВО, но хирурга не останавливают ни финансовые, ни организационные проблемы.

- Мой опыт говорил мне о том, что мы сможем применить реконструктивную хирургию в условиях военных действий. Это нужно было сделать для того, чтобы раненые люди – как мирные, так и военные – получили операционную помощь на месте как можно быстрее, - рассказал «КП»-Кубань» Алексей Дикарев. - Я посчитал количество людей, которые, будут нуждаться в такой помощи и понял, что эта ниша необъятная. Пациенты после ранений должны вернуться домой и, скорее всего, пополнят ряды инвалидов. Чтобы этого не произошло, я решил помочь.

За полгода команда Дикарева выполнила более 40 уникальных операций. В основном их пациенты подрывались на минах или в них попадали осколки снарядов. После вмешательства краснодарских врачей больные быстрее восстанавливались, обходились без ампутаций рук и ног, а значит, получали возможность жить обычной жизнью.

- Благодаря микрохирургии мы уменьшили сроки пребывания пациентов в больнице в 2-3 раза, они избежали потери конечностей. Некоторые повторно отправлялись на фронт, - говорит Алексей Дикарев. – Это достаточно сложные операции. Некоторые из них длились сутки – начинались утром и заканчивались на следующий день. Но оно того стоит.

Для пациентов операции были бесплатными. Одной женщине врачи смогли реконструировать нос, который оторвало после попадания минного осколка в лицо. А другой мужчина пережил настоящее чудо восстановления. В шею бойцу попал осколок, он не мог говорить и дышать.

- Ранение минно-взрывное ранение в зону шеи. Он чудом выжил. У него было разрушено дыхательное горло. И ему сказали, что шансов на нормальную жизнь у него уже нет. Но я так не считал. Мы выполнили выделение нижнегортанных нервов, иссекли рубцовые такни, кадык и вшили лоскут, ввернув кожу внутрь, наложили временную трахеостому. Он стал говорить, дышать, чувствовать вкусы и запахи, - отметил Дикарев.

По мнению Дикарева, сейчас на фронте жизненно необходимы микрохирурги. Эти ювелиры от медицины способны поднять людей на ноги в короткий срок и спасти бойцов и мирных жителей от жизни в инвалидной коляске с увечьями.