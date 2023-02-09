«Никто не вызвал скорую!». Школьница сломала ногу, когда каталась на «ватрушке» в Краснодаре

В пожарной машине спасатели разговаривали с ребенком и пытались отвлечь от боли Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре школьница травмировала ногу, когда каталась на заснеженной горке. На помощь ребенку пришли спасатели, которые вовремя оказались неподалеку от места происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло накануне, 8 февраля, рядом с одним из городских фитнес-центров. Сотрудники МЧС приехали в спорткомплекс для проверки пожарной безопасности. В этот момент к спасателям подошла школьница, которая просила помочь ее подружке.

Как оказалось, девочка каталась на «ватрушке» с горки. В какой-то момент она проехала неудачно, упала и травмировала ногу. Из-за сильной боли ребенок не мог самостоятельно встать.

В таком положении школьница пролежала на снегу 20 минут. Как рассказывают спасатели, подошедшие к девочке, она в состоянии болевого шока и истерики плакала и с трудом делала каждое движение. При этом никто из прохожих, видевших беспомощно лежавшего ребенка, не вызвал скорую помощь.

- На мягких носилках мы перенесли ребенка в пожарную машину, чтобы отогреть. Постоянно разговаривали с девочкой, пытались отвлечь от боли и переживаний, - рассказал начальник караула Андрей Мадалиев.

Спасатели перенесли девочку на мягких носилках в пожарную машину Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Вызвав скорую помощь, пожарные сообщили маме девочки о состоянии ребенка. Номер женщины они узнали у подружки пострадавшей школьницы.

Приехавшая раньше медиков мама решила самостоятельно отвезти дочь в травмпункт.

- До отъезда женщина успела поблагодарить сотрудников МЧС за неравнодушие и помощь ее ребенку, - рассказали в пресс-службе краевого управления ведомства.

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