Виртуальные карты набирают популярность

Это удобно и быстро Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Безналичный расчет за товары и услуги все больше вытесняет купюры в наших кошельках. Оплата картой гораздо удобнее и экономит время. Но, как показывает практика, и «пластик» постепенно уходит на второй план. Все больше потребителей отдают предпочтение виртуальным картам.

На днях свою статистику по набирающему популярность цифровому продукту опубликовал банк РНКБ. Так, в январе этого года клиентами банка по виртуальным картам было совершено более 307 тысяч операций на сумму свыше 557 млн рублей. Как пояснили в финансовой организации, эти результаты в два раза превышают показатели января 2022 года — тогда было проведено 147 тысяч операций на сумму 268 млн рублей. Особой популярностью виртуальные карты банка пользуются у девушек в возрасте от 30 до 40 лет – на их долю приходится 58% от общего количества владельцев таких карт.

Столь интенсивный рост популярности специалисты связывают с преимуществами виртуальных карт. Их, как оказалось, немало. Давайте вспомним основные из них, чтобы понять, нужна ли виртуальная карта именно вам.

Это удобно и быстро Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Виртуальная карта — для виртуального пространства

Изначальное предназначение виртуальных карт по большей части сводилось к платежам в Интернете. Оформляя отдельный онлайн-счет, пользователь может больше не «светить» своей основной банковской картой, делая покупки на различных сайтах. Это сводило и продолжает сводить к минимуму риски мошеннических действий по отношению к вашим финансам. Вы просто пополняете виртуальную карту на нужную сумму непосредственно перед покупкой, не подставляя под удар средства, хранящиеся на других счетах. Если же вы совершаете покупки регулярно и удобнее, когда на карте всегда есть деньги, то обезопасить свои финансы можно, установив лимит по операциям.

Как и обычная пластиковая карта, виртуальная имеет 16-значный номер, дату окончания действия и те же 3 цифры СVV2, она отображаться в вашем личном кабинете и хранит историю всех операций.

Удобное и быстрое оформление

Так как при оформлении этой карты вы не получаете на руки «пластик», то и необходимости посещать отделение банка нет. Это очень удобно для людей с ограниченным свободным временем, а также для тех, кто живет далеко от банка, в котором хочет оформить карту. Особенно это актуально для жителей небольших населенных пунктов, где отделения банков ограничены или отсутствуют вовсе.

Обычно процедура оформления виртуальной карты в банках очень проста. Достаточно зайти в мобильное приложение, выбрать возможность добавления карты, а дальше следовать простым инструкциям банка. Подтверждение такого запроса, как правило, также не занимает много времени, поэтому начать пользоваться виртуальной картой вы сможете совсем скоро. Еще один плюс — обслуживание таких карт во многих банках очень бюджетное, а то и вовсе бесплатное.

Расширенный функционал

Со временем, учитывая актуальные потребности клиентов, банки все больше расширяют возможности операций по виртуальным картам. Например, стало возможным пользоваться ими при оплате в реальном мире. Для этого банки дают возможность подключить цифровую карту к смартфону на платформе Android через систему Mir Pay. После подключения виртуальной карты к системе оплачивать услуги и покупки можно будет при помощи смартфона – для списания средств нужно просто поднести его к терминалу.

Это удобно и быстро Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появилась возможность и снятия наличных с виртуальных карт. Как рассказали в РНКБ, только за январь текущего года владельцы виртуальных карт банка сняли в банкоматах около 3 млн рублей с карт без физического носителя. Чтобы использовать виртуальную карту в банкомате, ее держателю нужно установить пин-код в разделе «Действия» в мобильном приложении банка. После его получения достаточно поднести смартфон с приложением Mir Pay, в котором зарегистрирована виртуальная карта, к NFC-модулю для бесконтактных карт на банкомате, и произвести обычные действия для снятия наличных с карты.

Виртуально — значит экологично

Еще одно важное преимущество виртуальных карт — это экологичность. У любой банковской карты есть срок действия. И если в случае онлайн-карты от прежней не остается никакого следа, то в случае «пластика» все не так просто.

Обычная банковская карта содержит прочный пластик, чипы, магнитные ленты и антенны бесконтактной оплаты. Попадая сначала в мусорное ведро, а затем на свалку, все это десятилетиями загрязняет окружающую среду и пагубно воздействует на природу и живые организмы.

Как видим, плюсов у виртуальных карт много. По своему функционалу они практически догнали привычные пластиковые, при этом добавили удобство держателю. Узнать подробнее об этих и других положительных функциях виртуальных карт вы также можете из прошлого обзора «Комсомолки»: Может ли виртуальная банковская карта в полной мере заменить «пластик»

И не забывайте, какой бы вариант банковской карты вы ни выбрали, всегда нужно помнить о безопасности своих финансов. Схемы телефонных аферистов и способы оградить себя от денежных потерь подробно описаны в этом материале.