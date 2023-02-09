Банька в полевых условиях. Как живут герои специальной операции в блиндажах

Военные обустраивают свои позиции, пытаясь создать там настоящий домашний уют. Фото: t.me/MoreOz

В зоне СВО боевые задачи выполняют тысячи кубанцев. Живут они в спартанских условиях. Тем не менее российские военные обустраивают свои позиции, пытаясь создать там настоящий домашний уют. Во многом им помогают посылки от земляков. Волонтеры почти каждую неделю привозят нашим подразделениям провизию и материалы, которые помогают укрепить и утеплить блиндажи. Популярный блогер из Анапы Юрий Озаровский, который привез бойцам новую партию гуманитарной помощи, показал, как живут герои специальной операции.

В блиндаже - несколько помещений. Есть небольшой стол, крохотная кухня. Здесь бойцы могут перевести дух, перекусить и самое главное - отогреться.

Внимание блогера привлекла полевая банька - умывальник. Подразделение, которому привезли гумпомощь, соорудило ее самостоятельно. В небольшой вырытой яме бойцы растянули полиэтиленовую пленку, которую обычно используют для теплиц или парников. Для того чтобы температура постоянно была комфортной, военные добавили еще и утеплитель.

- По газовому баллону, по газовой плите, по умывальнику - все выдали в Минобороны России, - рассказывает военный, показывая, где проходят банные процедуры.

Сами военные признаются - одна мысль о том, что после "передка" будет баня, очень греет душу.

По словам блогера, именно в этой мобильной баньке бойцы сделали даже настил, чтобы стекала вода.

- Здесь они умываются, переодеваются, все сушится. Я прям рад видеть такое, особенно приятно посылки Минобороны, - добавляет Юрий Озаровский.

Напомним, ранее популярный блогер из Анапы показал, как участники СВО бережно хранят детские письма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Слезы наворачиваются даже у командиров. Российские военные получают сотни писем от детей

Популярный блогер из Анапы показал, как участники СВО бережно хранят детские письма (читайте далее)

Блогер собрал деньги на машину для военных во время трехчасового стрима в соцсетях

Популярный блогер из Анапы собрал деньги на «Буханки» для участников СВО во время прямого эфира (подробнее)

Слезы вытирали даже учителя. Участник СВО на встрече со школьниками рассказал, как защищает страну

В Анапе 22-летний боец СВО пришел лично поблагодарить школьников за письма (читайте далее)

«Не испугались, остановились!»

Участник СВО рассказал, как бойцы помогли танкисту, рискуя своей жизнью (подробнее)

«Постоянно меняем позиции - наши продвигаются»

Участник СВО рассказал об успехах на передовой (подробнее)

«Полмиллиона рублей собрали ребятам!»

Блогер рассказал о безумных суммах, которые отправляют на помощь военным (читайте далее)

Позывной — Боня. Кошка охраняет позиции в зоне спецоперации

Животное подобрали кубанские военные, и теперь малышка живет с ними в палатках (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Элитные войска ВСУ переходят на сторону России (подробнее)