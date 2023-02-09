Цены замерли: Что происходит на рынке недвижимости Краснодара и когда лучше покупать жилье

В Краснодаре пока еще можно оформить ипотеку под 3 % Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале февраля Федеральная служба государственной статистики опубликовала сводные данные по средней стоимости жилья в российских регионах за 2022 год. Если брать Краснодарский край в целом, то за минувший год новостройки подорожали незначительно, а на вторичном рынке и вовсе произошло небольшое падение цен. Так, в 1 квартале стоимость одного «квадрата» общей площади в новостройке в среднем составляла 111 537 рублей, в 4 квартале этот показатель достиг 115 347 рублей. Вторичка в регионе стоит дороже, однако роста цен в прошлом году не было – в 1 квартале квадратный метр в среднем покупали за 202 111 рублей, в 4 квартале – за 194 159 рублей.

Интересным получается сравнение среднекраевых цен со стоимостью жилья в региональном центре. «Квадрат» на первичном рынке Краснодара практически не отличается от краевого – в 4 квартале он стоил в среднем 114 035 рублей, а вот вторичка в городе значительно дешевле, чем среднекраевой показатель – 106 984 рублей. Связано это, по всей видимости, с малой текущей застройкой черноморского побережья, за счет чего высока цена уже построенного жилья.

О том, что ждет рынок недвижимости в 2023 году, за какую минимальную стоимость можно купить заветный метр и стоит ли сейчас вкладываться в покупку жилья или лучше подождать, «Комсомолка» побеседовала с экспертом по недвижимости - Ксенией Каминской.

- Ксения, как показывает статистика, за прошлый год резкого роста цен на недвижимость на Кубани не наблюдалось. Однако если сравнить стоимость за последние лет 10, то разница окажется весьма существенной. Помните, за сколько можно было купить квадратный метр в 2010 году?

- Да, скачок цен за 10 лет существенный. Рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади в жилых помещениях с начала 2010 года составляла 48 780 рублей. С первого квартала 2021 года составила 54 400 рублей, а к четвертому кварталу 2021 года увеличилась до 110 000 руб.

- Как вы полагаете, будет ли еще дорожать недвижимость? Насколько разнятся цены в разных микрорайонах Краснодара? Где сейчас выгоднее искать квартиру?

- В Краснодаре с 2020 года сильно выросли цены на недвижимость, и граждане почти забыли про однокомнатные квартиры стоимостью 1,5 миллиона рублей и ипотеки по 10-15 тысяч рублей в месяц. На сегодняшний день на рынке недвижимости мы имеем цены на квартиры в отдаленных от центра города районах от 100 000 рублей за квадратный метр. Центральная часть города, Фестивальный и Юбилейный микрорайоны, Черемушки - 200 тысяч рублей за квадратный метр. Застройщики не торопятся снижать цены на квадратные метры жилья. Однозначно, цены не снизятся.

- Думая о покупке недвижимости, многие сомневаются, что лучше – современная новостройка или же старая добрая вторичка. Что сейчас выгоднее: покупать вторичку или инвестировать в новостройки?

- Конечно же, в новостройки. Дело в том, что сам процесс инвестирования сильно изменился. Если раньше были «быстрые» инвестиции, можно было купить квартиру на котловане и продать ее дороже к окончанию строительства жилого дома, то сейчас приходится дольше ждать. Сейчас это выгодно за счет наличия на рынке субсидированных ипотечных ставок 3-5 процентов, которые дают банки совместно с застройщиками. Фактически можно купить квартиру в рассрочку на 30 лет и при нашей инфляции это максимально выгодно. Переплата в этом случае минимальна. Вы практически пользуетесь деньгами банка, которые с каждым годом все больше и больше обесцениваются.

- Давайте подробнее поговорим об ипотечных ставках на сегодняшний день. Под какую ставку можно приобрести квартиру? Сделать это лучше сейчас или перенести на потом?

- На сегодняшний день существует несколько вариантов приобретения квартиры в собственность: это и наличный расчет, продать свое старое жилье и приобрести новое, это и субсидированная ставка. Некоторые банки с начала 2023 года отказались от субсидирования и работают по базовым ставкам.

У нас осталось не так много времени, некоторые банки предупредили, что до конца февраля перейдут на ставку не ниже 4 % , в том числе по семейной ипотеке. Пока есть возможность оформиться по ставке от 3%. Потом ставки плавно будут повышаться, а количество жилья с окончанием сроков строительства и уже сданными домами заканчиваться.

- Есть ли возможность приобрести квартиру, если нет средств на первоначальный взнос по ипотеке?

- Да, сейчас еще существует такая возможность приобрести студию или однокомнатную квартиру в ипотеку без первоначального взноса. Это выгодно, если вы планируете проживать в этой квартире долгое время и не для перепродажи в короткие сроки.

- На что вы обращаете внимание при работе непосредственно с застройщиками?

- Для меня важно: первое – это надежность и финансовая стабильность застройщика. Второе – хорошее качество строительства. И третье – комфортные условия для проживания.

- Многие стремятся купить недвижимость из рук в руки – будь то вторичка или новостройки. Причина, в первую очередь, в нежелании переплачивать риелтору. Действительно ли выходит существенная экономия, если заниматься всеми вопросами покупки самостоятельно? Насколько просто это сделать простому обывателю?

Эксперт по недвижимости Ксения Каминская

- Есть мнение, что покупка квартиры в новостройке – это легкий процесс. Пошел к застройщику и купил квартиру. На самом деле, это даже сложнее, чем купить квартиру на вторичном рынке. Сейчас фишка продаж первичной недвижимости – это субсидированные ставки. У каждого застройщика они свои, и это только 60 застройщиков по Краснодару. Этой информации нигде нет в общем доступе. В процессе подбора я помогаю людям сэкономить на процентах банка до 6 миллионов рублей. При этом на первичном рынке услуги специалиста оплачивает не покупатель, а застройщик. Причем на стоимость квартиры это не влияет, если бы покупатель обратился напрямую к застройщику. Проще говоря, мои услуги для покупателя будут абсолютно бесплатны.

- Поделитесь своими профессиональными секретами в работе с покупателями, которые к вам обращаются за помощью?

- Секрет прост - я умею слушать клиентов, помогая им решить свой жилищный вопрос быстро и результативно. У меня большой опыт, я легко нахожу общий язык с разными людьми, обладаю терпением и тщательно подхожу ко всем нюансам. Всегда даю обратную связь на всех этапах сделки. Я всегда стремлюсь реально помочь клиенту, а не просто заработать. Сейчас на рынке недвижимости творится полный хаос. Многие даже и не знают, что на рекламных площадках из 91 тысячи объявлений всего 13 тысяч реальных объявлений. Как можно самому разобраться в таком огромном количестве квартир?

Для справки:

Ксения Каминская - эксперт по приобретению недвижимости, расскажет вам на консультации при личной встрече в отделе продаж по адресу город Краснодар ул. Красных Партизан, 117 Бизнес центр СветлоDAR оф. 202 или онлайн. 8(918)44-13-174