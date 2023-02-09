Взялся за нож, увидев долги по коммуналке. Россиянин получил 14,6 лет строгача за убийство сотрудника садового товарищества

В Армавире 61-летнего мужчину приговорили к 14,6 годам за убийство Фото: Евгения ГУСЕВА

Долг за воду стал причиной кровавой бойни, которая произошла весной 2022 года на территории одного из садовых товариществ Армавира. Проживающий в СНТ 61-летний мужчина накопил немалую сумму перед ресурсоснабжающими организациями, однако, квитанции с суммой задолженности пенсионер не оплачивал, а выкидывал в мусорку.

В итоге неплательщика поставили перед выбором – или он рассчитывается за блага цивилизации или этих благ лишается. Ультиматум пенсионера взбесил настолько, что он приобрел гарпун со стрелами и начал разрабатывать план мести.

- 25 мая 2022 года руководителем садоводческого товарищества фигуранту было вручено уведомление о возможном отключении его дома от водоснабжения в случае неуплаты имеющийся задолженности, с чем должник был не согласен и винил в этом руководство СНТ. Желая разобраться с ними, мужчина приобрел два гарпуна со стрелами, а также вооружившись ножом, днем 31 мая 2022 года прибыл к управлению садового товарищества, - рассказали в СУ СК России по Краснодарском краю.

Внутри пенсионер встретил 65-летнего юриста садового товарищества и дважды разрядил в него гарпун, а после перерезал шею. Этого ему показалось мало, и он пошел по рабочим кабинетам искать бухгалтера и председателя общества дачников.

- Злоумышленник прошел в помещение правления СНТ и произвел по одному выстрелу в обеих женщин, а также нанес одной из них ножом несколько ударов по различным частям тела, - дополнили в краевом следкоме. - Довести свой преступный умысел, направленный на убийство женщин ему не удалось, так как одна из них смогла выбежать на улицу и позвать на помощь проходящего мимо мужчину.

Прибывшие на место полицейские смогли скрутить и обезоружить стрелка. В отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело по двум статьям – убийство и покушение на убийство.

Собранные Армавирским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 61-летнему местному жителю. Он проведет в колонии строгого режима 14,6 лет, и еще полтора года после освобождения будет придерживаться ряда ограничений, который назначит суд. Приговор в законную силу не вступил.