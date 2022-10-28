В Сочи вырос экзотический гриб. Фото: парк «Ривьера»

В Сочи вырос очень ядовитый экзотический гриб. Он относится к роду Решеточник семейства Веселковых.

Название этого гриба полностью описывает его внешний вид. Решеточник красный очень яркого цвета и имеет яйцевидную форму, которая оплетена множественными прутьями. По-научному этот удивительный гриб называется – красный клатрус.

- Решеточник встречается очень редко. В основном его можно найти в южных регионах нашей страны, - сообщили на официальной странице в соцсетях парка «Ривьера».

Клатрус занесен в красную книгу. Из-за этого он находится под охраной государства. Поэтому не стоит затаптывать этот гриб ногами в случае, если во время прогулки вы его нашли.

- Все без исключения особи смертельно ядовиты в любой стадии развития. Поэтому решеточником можно только любоваться издали, - уточнили в парке «Ривьера».

Также не стоит пытаться избавиться от клатруса из-за запаха его мякоти. В зрелом виде она испускает очень неприятный аромат чего-то гниющего или протухшего.

Кроме того, грибы этого вида растут на лесном опаде и на остатках древесины. Их можно встретить только во время весенне — осеннего сезона.

Спутать решеточника с любым другим съедобным грибом – невозможно. У него нет двойников. Это эксклюзивный представитель рода, который произрастает в России.