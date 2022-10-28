Дети-инвалиды побывали на сеансе дельфинотерапии в Сочи

У детей после купания с дельфинами улучшается здоровье и настроение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи дети с ограниченными возможностями здоровья побывали на сеансе дельфинотерапии. Первую лечебную процедуру уже опробовали 12 ребят. У детей после купания с дельфинами улучшается здоровье и настроение.

-Они становятся более контактными, открытыми, лучше коммуницируют с окружающими, со своими родителями, сверстниками, - рассказала дельфинотерапевт Оксана Григоренко.

Врачи действительно наблюдают улучшение здоровья у детишек после процедур. Неговорящие ребята могут даже заговорить. Дельфины излучают ультразвуковые волны, которые положительно влияют на состояние человека. Именно поэтому млекопитающие могут оказывать такой уникальный эффект.

Состояние детей улучшение и за счет двигательной активности и пребывания в морской воде во время сеанса. Каждый ребенок-инвалид, находясь рядом с дельфином, испытывает чувство радости. удовлетворения и счастья.

-Очень трогательно наблюдать за тем, как твой ребенок с таким восторгом плавает с дельфинами и наслаждается общением с ними. Дельфинотерапия - это отличная возможность для детей, особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья, получить непередаваемые эмоции, а также поднять настроение ребятам и их родителям! - поделилась своими впечатлениями мама ребенка-инвалида после сеанса.

К слову, программу дельфинотерапии для детей-инвалидов запустила крупная торговая сеть совместно с Большим сочинским дельфинарием. Показаниями к подобным сеансам считаются: ДЦП, аутизм и расстройства аутистического спектра, задержки речевого и психического развития, синдром Дауна, прочие заболевания нервной системы.

Ранее сообщалось, что В Туапсе следователи исполнили мечту 12-летней девочки поплавать с дельфинами. Правоохранители порадовали ребенка в рамках акции “Елка желаний”.