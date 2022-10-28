Оставляла без жилья и денег. Жительница Кубани сдавала в аренду чужие квартиры в Сочи

Женщину задержали и арестовали Фото: пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Жительница Кубани сдавала в аренду чужие квартиры в Сочи. Подозреваемую в мошенничестве уже задержали и арестовали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

36-летняя женщина решила заработать легкие деньги. Для этого жительница Славянска-на-Кубани отправилась в Сочи. Здесь приезжая подбирала квартиры, дома и комнаты, которые владельцы сдавали на сутки, и снимала их. В тот же день женщина начинала подыскивать потенциальных квартирантов, чтобы сдать жилье на длительный срок.

Люди приходили посмотреть на квартиры. Подозреваемая представлялась хозяйкой и рассказывала о жилье, как о родном. Обо всем договорившись, они оплачивали аренду, а на следующий день приходили за ключами. Но оставались ни с чем – ни жилья, ни денег у них теперь не было. Тем временем, «подзаработав», женщина подыскивала другие квартиры и очередную жертву мошенничества.

Как установили полицейские, такую схему ей удалось провернуть 15 раз. Всего женщина получила почти два миллиона рублей.

Позже ее задержали дома в Славянске-на-Кубани и отвезли в Адлерский район для разбирательства. На женщину уже завели уголовное дело.

- Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Кроме того, полицейские устанавливают, могла ли быть причастна задержанная к другим случаям мошенничества.

Тем временем женщина ожидает завершения расследования в заключении под стражей.