Робот-хирург в Краснодаре прооперировал пациентку, которой грозила потеря почки

Робот Da Vinci Xi помогает врачам спасать жизни. Фото: НИИ-ККБ № 1 имени Очаповского.

Команда сосудистых хирургов НИИ-ККБ № 1 имени Очаповского под руководством главного внештатного ангиохирурга Краснодарского края Романа Виноградова выполнила редкую робот-ассистированную операцию на почечных венах.

В клинику поступила 60-летняя женщина, при обследовании ей был поставлен диагноз: аорто-мезентеральный пинцет – синдром сдавления левой почечной вены. Заболевание приводит к серьезным нарушениям тока крови по сосуду, а одним из методов лечения является удаление почки.

Уже через несколько часов после вмешательства пациентка могла вставать. Фото: НИИ-ККБ № 1 имени Очаповского.

Специалисты НИИ-ККБ № 1 решили провести оперативное вмешательство с применением новейшей роботической системы четвертого поколения Da Vinci Xi (IS4000). Хирурги сшили между собой гонадную вену и внутреннюю подвздошную вену, чтобы направить венозный кровоток в бассейн нижней полой вены, тем самым разгрузить венозную гипертензию в левой почечной вене. Операцию выполняла бригада сосудистых хирургов Романа Виноградова и Аслана Закеряева с ассистентами Тарланом Бахишевым и Герей Хангереевым.

Робот Da Vinci Xi помогает врачам спасать жизни. Фото: НИИ-ККБ № 1 имени Очаповского.

– Робот-ассистированная операция длилась около трех с половиной часов. Уже через три часа пациентка была переведена в палату отделения сосудистой хирургии чувствовала себя хорошо, – рассказал «КП»-Кубань» сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии НИИ-ККБ № 1 Аслан Закеряев. – Проведенное ей вмешательство – первая такого рода высокотехнологичная операция, сделанная с помощью робота четвертого поколения Da Vinci Xi.

БУДЬ В КУРСЕ

Наш Da Vinci Xi – пятый в стране

Роботизированная хирургическая система Da Vinci Xi (IS4000) стала пятой в России и второй в арсенале хирургов НИИ-ККБ № 1. В клинике эту технику используют с 2014 года и с ее помощью провели более 2 тысяч торакальных, урологических, ректальных, абдоминальных, сосудистых, гинекологических и других операций.

Операции с помощью робота делают через разрез не более одного сантиметра. Фото: НИИ-ККБ № 1 имени Очаповского.

– Операции, выполненные с помощью Da Vinci, малотравматичны, потому что проводятся через разрезы длиной не более одного сантиметра, – рассказали «КП»-Кубань» в НИИ-ККБ № 1 имени Очаповского. – При этом снижается риск инфекций, послеоперационных осложнений и период восстановления пациента: уже через несколько часов он может ходить и ухаживать за собой.

Система стоит более 300 млн рублей и приобретена из средств краевого бюджета в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения».