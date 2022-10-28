Мужчина вызвал на место эвакуатор и перевез им машину Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодаре поймали автовора века, укравшего элитную иномарку с помощью эвакуатора. На мужчину уже завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в поселке Северном. У женщины сломался Jaguar. Она решила припарковать неисправную машину и ушла. И пока хозяйка авто ходила по делам, даже и предположить не могла, что ее автомобиль могут угнать.

То, что машина неисправна, не остановило 32-летнего краснодарца. Мужчина обхаживал элитную иномарку, думал, как же заполучить авто и, наконец, придумал. Всего-то потребовалось чуть-чуть раскошелиться и вызвать на место эвакуатор.

Спецтехника быстро приехала по вызову на улицу Цветочную, где женщина и припарковала автомобиль. Мужчина встретил водителя и рассказал, куда доставить иномарку. Машину за полмиллиона рублей быстро перевезли на улицу Ярославскую, где подозреваемый «угонщик» и оставил ее.

Вернувшаяся хозяйка, сильно удивившись пропаже машины, сразу сообщила в полицию. Поломанное авто будто испарилось. Но, как оказалось, элитный Jaguar давно стоял на улице Ярославской, куда его и доставил эвакуатор.

Известно, что владелице уже передали ее законную машину. Тем временем подозреваемого в угоне задержали и завели на него уголовное дело.

- В отношении подозреваемого следственным подразделением УМВД РФ по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе городского УМВД.

А пока правоохранители изучают все обстоятельства странного угона иномарки эвакуатором, сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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