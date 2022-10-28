За удар кулаком в лицо полицейскому мужчине в Краснодаре дали два года тюрьмы

Мужчину обвиняют по статье “Применение насилия в отношении представителя власти”. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Краснодара огласил приговор в отношении Никиты Шурандина. Мужчину обвиняют по статье “Применение насилия в отношении представителя власти”. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Из приговора суда следует, что подсудимый 2021 года изрядно выпил. Мужчина, находясь рядом с хостелом, начал вести себя агрессивно с незнакомыми людьми. Прохожие пытались не разжигать конфликт. Но мужчина не мог остановиться. Тогда незнакомцы приняли решение вызвать полицию.

-Прибывшим сотрудникам полиции Шурандин в грубой форме отказался предъявлять документы, а затем нанес одному из полицейских удар кулаком в лицо, - рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

Однако мужчина решил на этом не останавливаться. Шурандин поднял с земли камень и швырнул его в правоохранителя. Сотрудник полиции смог увернуться от камнепада.

Уж на что рассчитывал драчун, не ясно. В итоге мужчину все равно задержали и доставили в участок для допроса.

- В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, отказавшись от дачи показаний, - отметили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд признал Никиту Шурандина виновным. Ему назначили 2 года лишения свободы условно. При этом ему дали еще два года испытательного срока. За это время обвиняемый должен доказать свое исправление. Никита Шурандин обязан не менять постоянного места жительства и работы. Также он должен будет появляться раз в месяц в участке. Приговор в законную силу не вступил.

А был еще случай

В Краснодаре мужчина накинулся на сотрудника МВД во время задержания.

Увидев идущих по дороге мужчин, дежурный патруль остановил их для обычной проверки документов. Но компанию напугало такое пристальное внимание правоохранителей. Один из них, 28-летний житель Краснодара, паспорт предъявлять наотрез отказался, после чего дал деру.

Сотрудники в форме начали за ним погоню – уж слишком странным было его поведение. На территории одного из домов его все-таки настигли. Там парень оказал сопротивление. Он схватил лопату и ударил ею полицейского по голове. Жителя Краснодара задержали и доставили в участок. Мужчину ждет судебное разбирательство.