Радистка из Новороссийска стала известным кондитером и сделала платье из шоколада

Виктория Углева борется за звание королевы кондитеров. Фото: скриншот кадра из телешоу.

Работы кондитера из Новороссийска Виктории Углевой редакторы шоу «Король десертов» увидели в интернете. Они пригласили девушку в проект телеканала «Пятница», где она удивила жюри и коллег «малахитовой» вазой и платьем из шоколада.

Виктория окончила знаменитую «Ушаковку» по специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования», но уже шесть лет делает сладости. Премудростям кондитерского мастерства она училась сама: к примеру, ее шоколадные цветы визуально не отличишь от живого букета – пока не откусишь кусочек.

Красавица из Новороссийска в первом туре сделала вазу из бельгийского шоколада. Фото: скриншот кадра из телешоу.

– Я не родилась кондитером, мечтала об этой профессии с детства, не получала профильного образования. Как меня занесло в мир сладкого? – говорит Виктория. – Этот вопрос я часто слышу от тех, кто знает меня инженером, судоводителем, псевдокаратистом, управляющей, ведущей, человеком с мужским характером и «синдромом отличника». К счастью, мне легко дается учеба и всегда хватало авантюризма, чтобы бросить все и начать заново.

Открыв свою студию, Виктория делала торты, пирожные, шоколадные букеты и прочие вкусности для новороссийцев. Минувшим летом ей позвонили редакторы шоу кондитерских рекордов «Король десертов» с Ренатом Агзамовым на канале «Пятница», увидевшие кулинарные шедевры Вики в интернете, и попросили записать и прислать минутное видео о себе. За ним последовало приглашение на запись в Москву: никаких кастингов и отборов!

Виктория за четыре часа приготовила шоколадное платье и десерт к нему. Фото: скриншот кадра из телешоу.

Сражаться за Кубок Агзамова, звание короля десертов и миллион рублей с 50 кондитерами из России, Казахстана, Туркменистана и других стран Виктория Углева отправилась во всеоружии. С собой в Москву новороссийка везла буквально все: инструмент, загустители, кондитерские мастики и даже портативный холодильник. Ехала несколько дней: перекладными, потом поездом, потом на машине, которая сломалась в пути.

Съемки «Короля кондитеров» проходили в июле: температура на улице и под светом софитов в павильоне была 32-34 градуса – самое то, чтобы растопить шоколад, а вот работать с ним в такую жару уже сложно. В первом туре Вика делала десерт в виде малахитовой вазы с белыми хризантемами из бельгийского шоколада и грецкими орехами.

Вика - настоящая красавица и умница. Фото: соцсети героини.

– Шоколад, он и в Африке шоколад. Заслуги Виктории я не вижу, вкусный шоколад. Отдельная благодарность за смелость и качественную композицию, – оценил ее работу ведущий и пропустил во второй тур.

Второе задание шоу стало для Вики испытанием на профессионализм и выдержку: сделать за четыре часа съедобное платье из цветов, в котором модель должна пройти шесть метров по подиуму, не потеряв по пути ни одной детали. Напомним, в павильоне стоит 34-градусная жара.

Виктория Углева нашла выход: свое платье она собирала на манекене внутри холодильника. Кондитер как раз крепила на платье из вафельной бумаги розы, пионы и резеду, когда за час до дедлайна ведущий усложнил задание. В пару к съедобному платью нужно было сделать десерт.

У Виктории - своя небольшая кондитерская студия. Фото: соцсети героини.

– Текстура великолепная, мусс с прослойкой клубничного компоте у Виктории получился легкий и воздушный. Нежный, напоминает мороженое, по сладости идеально. Сочетается с платьем, – отметил Агзамов. – Но все-таки в финал вы не проходите.

Виктория, по ее словам, к тому моменту настолько устала, что даже не расстроилась. Участие в шоу она называет важным опытом, укрепившим ее в желании «делать людей счастливыми с помощью десертов и тортов».