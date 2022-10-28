В Сочи со второй попытки запретили деятельность детсада, где измывались над детьми-инвалидами

Эти кадры шокировали всех

Прокуратура Сочи со второй попытки добилась в апелляции запрета деятельности детсада, где измывались над детьми с аутизмом. Дело в том, что Хостинский районный суд отказал надзорному ведомству в этом требовании.

- Первый заместитель прокурора края – прокурор города Сочи направил в суд иск о запрете деятельности частного детского сада «Империя Детства», в связи с выявленными многочисленными нарушениями законодательства, однако инстанция отказала в удовлетворении иска, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, две воспитательницы из детского частного сада «Теремок» в Сочи в течение года издевались над детьми, страдающими ментальными расстройствами. Это обнаружилось, когда родители решили проверить записи с видеокамер наблюдения. Такую опцию предоставляло учреждение.

Из-за недуга дети не могли рассказать родителям о происходящем, а педагогам все сходило с рук. Мама одной из девочек заподозрила самое плохое, когда ее 9-летняя дочь начала закрываться руками от любого прикосновения.

После того как родители обнародовали запись с издевательствами над их детьми, общественность потребовала возмездия. К дверям "Империи детства" то и дело наведывались народные мстители. В управлении образования Сочи поспешили сообщить, что заведение закрыто и вообще работало нелегально.

Однако даже в суде это сделать удалось не сразу.

Сами владельцы "Империи" поспешили оправдаться в соцсетях.

- Два года назад мы открыли «детский сад» (официально по документам «Центр по присмотру и уходу за детьми») в ЖК «Империя» по адресу ул. Коммунальная, 41б. На работу приняли Кулисевич Екатерину Владимировну (образование педагог-логопед) и позже, по рекомендации Екатерины, Бадирову Лию Равильевну (образование педагог - учитель начальных классов), - сообщили в заведении. Обе имели опыт работы в частных дошкольных учреждениях. В саду установлены камеры видеонаблюдения, о которых сотрудники, конечно же, знали. 5 февраля 2021 года при просмотре записей камер было замечено недопустимое обращение с ребенком.

Женщин задержали уже после резонанса в СМИ. Им предъявлены обвинения. Однако расследование уголовного дела продолжается.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Детей с аутизмом избивали в сочинском частном детском саду

Возбуждено уголовное дело [подробнее]