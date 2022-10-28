Олег Газманов шокировал заявлением, что открыл в себе новый дар после поездки в Сочи

Олег Михайлович ни разу не заглянул в телефон и не проверял соцсети. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олег Газманов недавно решил устроить себе отпуск. Певец целую неделю отдыхал в Сочи со своей семьей. По словам Газманова, ему требовалась информационная разгрузка. За все время отпуска Олег ни разу не заглянул в телефон и не проверял соцсети. Также Газманов не следил за новостями.

- Мы прекрасно провели время: отдыхали, гуляли по пляжу, бросали камешки в море, - рассказал «МК» Олег Газманов. – Несмотря на то, что прогнозировали в это время дожди, когда я прилетел, наступили ясные дни. С погодой нам повезло. Мы с женой фотографировали закаты и рассветы. Прекрасные кадры получились.

К слову, Газманов со своей супругой Мариной Анатольевной не разлей вода уже 25 лет. Певец признался, что за такой срок он понял рецепт счастливой долгой семейной жизни.

- Главное, любить друг друга, - уверен артист.

Олег Газманов также рассказал, как они распределяют обязанности между с собой. В студии хозяйничает непосредственно певец, а вот на кухне - Марина. Однако артист признался, что начал отнимать у нее это место. В Газманове открылся новый дар.

- Выяснилось, что я хорошо умею комплектовать ингредиенты. Даже из самых простых продуктов у меня получаются вкусные блюда. Этот дар у меня открылся совсем недавно, - признался Олег Газманов.

Однако певец не торопится открывать рестораны. Он готовит только для души и для своих близких.

- У меня и так работы много. Я не могу жаловаться. С финансовой стороной тоже все нормально. Деньги приходят – сразу в тумбочку. Жена посмотрела, взяла какую-то часть, что нужно – купила, - рассказал Олег Газманов.