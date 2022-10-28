Губернатор Кубани вручил паспорта РФ жителями Херсонской и Запорожской областей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и глава Кубани Вениамин Кондратьев посетили Анапу, где встретились с жителями Запорожской и Херсонской областей и обсудил с ними условия размещения.

Достойные условия

В Краснодарский край приехали порядка восьми тысяч человек из Запорожской и Херсонской областей. Все они размещены в 16 санаториях и здравницах региона. При необходимости регион готов принять еще. Для решения жилищного вопроса правительство России разработало систему жилищных сертификатов.

Документы уже начали выдаваться. По жилищному сертификату люди могут выбрать для проживания любой регион России. В том числе остаться в Краснодарском крае, сказал Владимир Устинов.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Кубани отметил, что местные власти оказывают жителям Херсонской и Запорожской областей всю необходимую помощь. Оформляют новые документы, устраивают детей в школы и детские сады, организовывают культурные, спортивные и другие развлекательные мероприятия.

– Мы стараемся создать достойные условия проживания для каждого, обеспечить всем необходимым. Вы должны чувствовать себя в полной безопасности, набраться сил для дальнейшего устройства своей жизни. Рады всем, кто по итогу решит остаться в Краснодарском крае. Готовы помогать, в том числе и с трудоустройством по востребованным в регионе профессиям, – сказал Вениамин Кондратьев.

Информационный центр

Кроме того, в Анапе создан единый информационный центр, где жители присоединенных регионов в режиме одного окна могут решить все необходимые вопросы. В частности, оформить необходимые документы, получить консультацию представителей различных региональных ведомств, а также найти работу. В центре развернута ярмарка вакансий. При этом нет необходимости посещать множество инстанций.

- Вы можете получить консультации, оформить банковские карты, подать заявления на получение российского паспорта. Нам важно знать, какая еще помощь нужна и как можем вас поддержать, – сказал Вениамин Кондратьев.

Заместитель главы региона Анна Минькова сообщила, что жители Херсона и правобережной части Херсонской области, покинувшие свои дома, могут подать заявления на получение единовременной выплаты в 100 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

28Первые паспорта и жилищные сертификаты

После общения с беженцами состоялась торжественная церемония вручения жителям Херсонской и Запорожской областей паспортов Российской Федерации.

– Вы становитесь гражданами страны с большой историей и традициями. Паспорт РФ дает жителям Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик огромный потенциал для жизни, – сказал Владимир Устинов.

Губернатор Краснодарского края отметил, что около 1000 человек из присоединенных регионов, которые сейчас находятся в Анапе, подали заявления на получение паспортов.

– Только вместе мы преодолеем все трудности, и сейчас у вас есть все возможности начать новую жизнь, добиваться успехов в своем деле, воспитывать детей на основе ценностей, близких всем нам. Добро пожаловать в нашу большую семью, – добавил Вениамин Кондратьев.

На торжественной церемонии 10 человек произнесли присягу, получили новые удостоверения личности и подтвердили обязанность соблюдать российское законодательство, а также традиции страны.

Кроме паспортов также вручили жилищный сертификат. Его получил жител Херсонской области, который сам воспитывает троих детей.

Первые жилищные сертификаты ранее получили жители Херсона и правобережной части Херсонской области. Их получили Ирина Качур и Мария Демина, которые воспитывают шестерых и семерых детей соответственно.