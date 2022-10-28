В Туапсе спасли 10 жильцов многоэтажки из-за пожара в квартире

Пламя охватило квартиру по улице Звездной Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Туапсе загорелась квартира в одной из многоэтажек. Пожар охватил жилье в доме по улице Звездной. Жильцы, заметив клубы дыма, сразу вызвали на место экстренные службы.

Из многоэтажки эвакуировали девять жильцов Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

- В 10:55 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание на площади 10 квадратных метров, в 11:06 - локализация пожара на площади 10 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

10 жильцов спасены Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Открытое горение пожарные ликвидировали уже в 11:09. А через три минуты спасатели полностью потушили возгорание.

Известно, что во время тушения из многоэтажного дома эвакуировали девять человек. Еще 10 жильцов спасли и вывели из задымленных помещений.

Один человек во время пожара пострадал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Уточняется, что в результате возгорания пострадал один человек. Мужчину с ожогами доставили в больницу, сообщают «Туапсинские вести». Остальные жильцы не получили серьезных травм.