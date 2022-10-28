Мотодельтаплан разрушился в воздухе. Раскрыта тайна авиакатастрофы, где погиб опытный пилот Герман Феклистов

Герман Феклистов имел богатый опыт в полетах.

Ровно пять лет назад вблизи Адыгеи потерпел крушение мотодельтаплан. Позднее выяснилось, им управлял известный в России опытный пилот Герман Феклистов. Он научил взмывать в небо не один десяток ребят. Друзья шутили - в воздухе он провел даже больше, чем на земле. Но авиакатастрофа 28 октября 2017 года оборвала жизнь мотодельтапланериста и еще одной туристки, которая находилась с ним в тот момент.

Эта трагедия случилась вечером. Мотодельтаплан рухнул около хутора Причтовский Майкопского района республики. Воздушное судно практически полностью разрушилось и сгорело. Спастись ни у кого из людей не было возможности.

Что могло пойти не так во время полета - для многих было загадкой. Герман Феклистов - опытный пилот, который имел лицензию. Неужели он мог совершить ошибку?

Но сотрудникам Межгосударственного авиационного комитета удалось докопаться до истины. Эксперты выяснили - воздушное судно разрушилось еще в воздухе при выполнении маневра.

- Причиной авиапроисшествия стало его разрушение в воздухе при выполнении маневрирования, - сообщалось в отчете авиаэкспертов.

Вот только выяснить, почему же конструкция разрушилась, не удалось. Дело в том, что на воздушном судне не было никаких средств объективного контроля.

- При этом комиссия не выявила каких-либо дефектов конструкции, которые могли способствовать разрушению, - добавили в МАК.

СПРАВКА «КП»

Мотодельтаплан — это летательный аппарат, относящийся ко второй группе сверхлегких летательных аппаратов, представляющий из себя легкое крыло, совмещенное с силовым агрегатом, который может располагаться за спиной пилота, под крылом, на мачте, на мототележке и на фюзеляже. Кроме этого, иногда устанавливается несколько двигателей.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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Летательным аппаратом управлял опытный пилот Герман Феклистов (подробнее)