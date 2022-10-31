В 2023 году Miracleon откроет четыре новых отеля в Анапе

Фото: Miracleon

Гости Miracleonа давно привыкли к тому, что отдых на этом курорте проходит на самом высоком уровне. Большое разнообразие отелей и номеров, система «Все включено», 1,5-километровая линия пляжа, широкий спектр развлечений… Казалось бы, куда больше? Но, как выяснилось, предела совершенству нет. Miracleon не намерен останавливаться на достигнутом и готовит к запуску грандиозный проект, который сделает семейный курорт еще более привлекательным.

Мини-город в городе

Новый комплекс «Город Mira» откроет свои двери уже в мае 2023 года. Он будет состоять из четырех отелей, каждый из которых можно смело назвать отдельным районом с собственной инфраструктурой. Помимо бутик-отелей, гостей ждут уютные узкие улочки, камерные дворики, площади и озеленённые балконы. По задумке авторов, отели должны стать местом покоя и безмятежности, где все продумано за туриста. Гостю же остается только наслаждаться отдыхом.

Фото: Miracleon

"Мы понимали, что запуск отельного комплекса сразу из четырех объектов - достаточно амбициозная задача. Планировали открытие на 2024 год. Сегодня уверены, что уже в мае 2023-го примем первых гостей, - рассказывает инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев. - Это стало возможным только благодаря поддержке главы региона Вениамина Кондратьева и мэра Анапы Василия Швеца. И огромным импульсом для проекта являлась программа льготного кредитования от Ростуризма. Я думаю, что это отличный пример проекта, когда бизнес и власть работают в одном направлении".

Общий номерной фонд нового комплекса составит 915 современных комфортных номеров. Три отеля будут принимать гостей с 1 мая по 30 сентября, а главный корпус станет круглогодичным.

Как рассказал Валерий Димоев, вся команда по реализации проекта состоит из структурных подразделений, имеющих огромный опыт в проектировании и строительстве отелей. "Это дает нам невероятную гибкость при принятии решений по внесению каких-либо изменений в проект. Учитывая растущий интерес к качественному отдыху внутри страны и повышающуюся популярность Анапы, мы приняли решение сделать один из районов круглогодичным", - отметил бизнесмен.

Ультра все включено.Для того чтобы гости не заботились ни о чем, кроме отдыха, весь комплекс будет работать по системе ultra all inclusive. Помимо проживания, в стоимость войдут питание и напитки, услуги спа-центра,тренажерный и фитнес-зал, круглогодичная анимация для детей и взрослых.

Фото: Miracleon

В каждом отеле «Города Mira» будет работать свой ресторан со шведской линией, а гастрономической изюминкой станет открытая кухня - отдыхающие смогут не только наслаждаться разнообразными блюдами, но и следить за процессом их приготовления. В меню ресторана можно будет найти то, что любите именно вы - от пасты в итальянском стиле до горячей турецкой лепешки.

Для маленьких гостей курорта предусмотрена отдельная шведская линия. Малышам предложат качественное детское питание, а также паровые и томленые блюда.

Особой зоной отдыха и релакса в «Городе Mira» станет двухэтажный спа-комплекс. Здесь разместятся термальный комплекс, финская и русская сауна, хамам, тренажерный зал на 126 кв.м. и фитобар. Также в спа-зоне будут работать четыре косметологических кабинета. Отдельного внимания заслуживают крытые бассейны комплекса – их общая площадь составит 245 квадратных метров, из которых 38 «квадратов» – это детская купальная территория. Эти водные зоны дополнят подогреваемые бассейны курорта общей площадью 3100 квадратных метров, которые сейчас принимают отдыхающих.

Посещение спа-центра не потребует отдельных трат - это входит в стоимость проживания для гостей всех корпусов.

В пяти минутах неспешной ходьбы от отеля располагается собственный оборудованный песчаный пляж курорта. Гостям доступны платные и бесплатные бары, лежаки, зонтики и теневые навесы, детская и волейбольная площадки.

И это ещё не все...

В дальнейших планах создателей курорта – обустройство вечерней зоны отдыха на пляже. Под звук морских волн и сияние звезд, сидя в красивом шатре на мягких подушках, гости смогут наслаждаться классикой мирового кинематографа.

Фото: Miracleon

Также в «Городе Mira» планируют построить амфитеатр под открытым небом площадью 900 квадратных метров. Здесь будут проводить главные события курорта с привлечением ярких звезд российской эстрады.

Отпуск уже можно планировать и бронировать

Miracleon с нетерпением ждёт 20 мая 2023 года, чтобы принять первых гостей в "Городе Mira". Бронирование нового отельного комплекса уже открыто.

Для удобства отдыхающих отель предоставляет услугу трансфера. Вы можете заказать машину при бронировании проживания или на ресепшен отеля и вас доставят в необходимую локацию, будь то аэропорт, вокзал или другое место.

Наша справка:

Miracleon — растущий курорт на берегу Чёрного моря, в северной части Анапы. 45 гектаров территории, 1,5 километровая линия пляжа и всё для насыщенных впечатлений туристов: большая сеть отелей высокого уровня, привлекательные туристические объекты и широкие возможности курортной инфраструктуры.