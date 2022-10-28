В Новороссийске пройдет фестиваль хамсы, а в Сочи празднуют именины Бабы Яги

В «Сочи Парк» сказочная нечисть пройдет парадом на дне рождения Бабы Яги. Фото: «Сочи Парк».

«КП»-Кубань» узнала, какие события пройдут на курортах Кубани в длинные ноябрьские выходные.

Южная резиденция Костяной Ноги

Ехать гостить к Деду Морозу в Великий Устюг пока рановато, зато можно отправиться вместе с детьми на день рождения Бабы Яги в ее южную резиденцию в «Сочи Парк». Костяная Нога и прочие сказочные персонажи сфотографируются с ребятами, дадут автограф и научат вырезать из тыквы магический светильник.

– На дне рождения Бабы Яги ребят ждут сразу две интерактивные программы, «Подарок Бабы Яги» и «Первая вечеринка Бабы Яги», – рассказали в «Сочи Парк». – Во время первой дети вместе с колдуньей распаковывают ее подарки: новые метлы, волшебные клубки и многое другое, а во время второй – танцуют и поют вместе с Кикиморой и Лешим.

В Сочи лешие и кикиморы будут развлекатель детвору. Фото: «Сочи Парк».

А еще каждый день именинница Баба Яга возглавляет сказочный парад-карнавал – шествие по парку сказочных персонажей на ярко украшенной платформе и устраивает барабанное шоу «Гремим костями».

Наша корюшка идет!

Если корюшка – «национальная гордость» петербуржцев, то достояние новороссийцев – хамса. Мелкая черноморская рыбешка помогла городу выжить в Гражданскую и Великую Отечественную войны, а потом и в Перестройку. За что ей местный скульптор Александр Суворов и воздвиг на набережной города-порта памятник.

Памятник хамсе в Новороссийске. Фото: администрация Новороссийска.

Хамса «идет» в конце октября – начале ноября: в этом время в Новороссийске до пандемии проводили ее фестиваль. В 2022 году, после двухлетнего перерыва, фестиваль хамсы вновь на четыре дня займет Форумную площадь. Лучшие шеф-повара Краснодарского края будут готовить хамсу и дадут мастер-классы, а гости смогут сделать снимки в фотозонах.

На фестивале хамсы будет весело и вкусно. Фото: администрация Новороссийска.

– Фестиваль хамсы развернет на площади шатры и фермерские лавки, где можно будет купить живую рыбу и попробовать блюда черноморской кухни и морепродукты, – рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска. – Эксклюзивное рыбное меню представят 20 ресторанов: я уха по-черноморски, паэлья из рапанов, форшмак и бутерброды с хамсой и др.

Джаз и молодое вино

Виноделы от Азовского до Черного моря давно собрали урожай и уже готовы поить гостей божоле нуво – молодым вином. На одной из виноделен решили, что можно пить божоле нуво и одновременно делать мир лучше – и придумали провести благотворительный концерт «Звуки добра».

Джаз на винодельне - весьма необычное сочетание. Фото: сайт винодельни.

– Вместе с благотворительным фондом «Капельки добра», который занимается помощью пожилым людям и сбором средств на лечение тяжело больных детей, мы проведем джем-сейшн на винодельне, – отметили организаторы. – Все собранные от продажи билетов деньги пойдут на помощью подопечным фонда «Капельки добра».

Джем-сейшен пройдет на виноградниках под хутором Семигорским. Фото: сайт винодельни.

Участниками благотворительного концерта станут джаз-квинтет Олеси Петровой из Анапы и его гости: вокалисты Анастасия Сойка, Наринэ Саркисян, Алина Петрова и Станислав Кондрусов, скрипачки Алена Покусаева и Кристина Латышева.

БУДЬ В КУРСЕ

Что, где и когда?

День рождения Бабы Яги (Адлер, «Сочи Парк», Олимпийский проспект, 21, тел. +7 (800) 100-33-39): до 6 ноября с 11:00 до 22:00, стоимость детского билета 2020 рублей, взрослого билета – 2500 рублей.

Фестиваль хамсы (Новороссийск, Форумная площадь): 3-6 ноября с 10:00 до 20:00, вход свободный.

Благотворительный концерт «Звуки добра» (винодельня «Винотеррия», 24 км автодороги А-290 Новороссийск-Керчь, напротив хутора Семигорский, тел. +7 (989) 240-03-69): 4 ноября в 20:00, стоимость билетов от 800 до 1500 рублей.