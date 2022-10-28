Новый год в Краснодаре встретят без концерта и фейерверков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии Краснодара рассказали, как в городе отпразднуют Новый год 2022-2023. Масштабных гуляний в краевом центре проводить не планируют.

Известно, что в новогоднюю ночь не состоится концерт на Главной городской площади. В этом году в Краснодаре откажутся и от фейерверков.

Тем временем город традиционно украсят праздничными декорациями, но, как уточнили, прошлогодними. Закупать новые украшения в администрации краевого центра не планируют.

Новогодние элементы появятся до 15 декабря на улицах, витринах, соцобъектах и общественном транспорте. А в преддверии Нового года и в праздничные дни в городе уже традиционно запустят «новогодние трамваи».

Для жителей и гостей Краснодара, как и ежегодно, организуют работу новогодней ярмарки. Посетителям предложат купить здесь елочные игрушки, подарки, сувениры и угощения. Откроются в преддверии новогодних праздников и елочные базары.

А для детей, как и всегда, подготовят театрализованные представления. В новогодние программы включат сюжеты народного фольклора, отечественных сказок и мультфильмов.

На представления также пригласят семьи военнослужащих, детей и родителей, прибывших в Краснодар из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Напомним, детям мобилизованных в возрасте от 3 до 14 лет вручат сладкие новогодние подарки – это одна из городских мер поддержки.

В мэрии отметили, что Новый год - это семейный праздник. Поэтому жителей Краснодара призывают встретить его вместе с родными и близкими.