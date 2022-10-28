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Общество28 октября 2022 12:00

Хроники мобилизации на Кубани: еще одна кубанская фабрика стала шить вещи для российских военнослужащих

Сообщаем последние новости и важные объявления, связанные с мобилизацией в Краснодарском крае
Евгения СОРОКА
Слушайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Слушайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Каждые сутки мы отслеживаем информацию, которая касается мобилизации и все, что с ней связано. Важные объявления, опровержение слухов и только самые важные новости вы услышите в нашем эфире. И в ближайшее время поговорим:

- Еще одна кубанская фабрика стала шить вещи для российских военнослужащих;

- Жители Сочи проводили на военную службу мобилизованных родственников;

- Отвечаем на порцию злободневных вопросов, касающихся мобилизации.

Слушайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" ежедневно в 17:00 на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

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