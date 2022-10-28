Хроники мобилизации на Кубани: еще одна кубанская фабрика стала шить вещи для российских военнослужащих

Слушайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Каждые сутки мы отслеживаем информацию, которая касается мобилизации и все, что с ней связано. Важные объявления, опровержение слухов и только самые важные новости вы услышите в нашем эфире. И в ближайшее время поговорим:

- Еще одна кубанская фабрика стала шить вещи для российских военнослужащих;

- Жители Сочи проводили на военную службу мобилизованных родственников;

- Отвечаем на порцию злободневных вопросов, касающихся мобилизации.

Слушайте программу "Хроники мобилизации на Кубани" ежедневно в 17:00 на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».