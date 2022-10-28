Юрист рассказал, что грозит женщине, угрожавшей сбросить младенца с высоты 7 этажа в Туапсе

По словам родных женщины, случай неадекватного поведения уже был в прошлом году.

Это шокирующий случай, который сняли на видео прохожие, чудом не закончился трагедией. Напомним, 27 октября в одном из жилых домов села Агой Туапсинского района 38-летняя Гульнара едва не скинула малыша с балкона. К счастью, ребенок не пострадал. С самой матерью сейчас беседуют следователи. В отношении нее уже возбудили уголовное дело. Чтобы понять причины и мотивы произошедшего, женщину обяжут пройти экспертизу. Предварительно, уже известно - Гульнара состояла на учете у врача, ей диагностировали диагноз шизофрения. Спустя сутки после произошедшего Гульнару поместили в спецбольницу.

По словам специалиста, спрогнозировать обострение было невозможно. Однако после случившегося женщину могут ограничить в родительских правах.

- Занимаются этим вопросом органы опеки, именно это ведомство контролирует, как соблюдают свои обязанности родители. В данном случае женщину лишить родительских прав не составит труда, поскольку основной критерий - безопасность детей. То есть, если жизнь ребенка будет подвержена риску, то в этом случае он не может оставаться родителем этого малыша. Более того, если в семье воспитываются трое детей, то это ограничение будет распространяться на всех, - рассказал на радио "Комсомольская правда" глава общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук. - Но наличие психического заболевания не является основанием для лишения родительских прав.

Ранее врач-психиатр рассказала, что могло подтолкнуть женщину угрожать сбросить младенца с высоты 7 этажа в Туапсе. Родные и близкие, по словам медика, могли замечать "звоночки", но не придали им внимания и не забили тревогу.

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