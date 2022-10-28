Кубань приняла почти 10 тысяч жителей Херсонской области

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 9,3 тысяч жителей Херсонской области приехали на Кубань. Большая часть людей – 8 5000 человек – обосновались в гостиницах Анапы, еще 800 – в санаториях Темрюкского района, 60 – в отелях Геленджика. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Добавим, что основная часть людей приезжают на Кубань на поездах. На вокзалах жителей Херсонской области встречают волонтеры.

Еще часть людей добираются в Краснодарский край на автомобилях. Поэтому все машины, имеющие украинские номера, консультируют на специальном посту у Крымского моста.

Также на Кубани появились информационные центры. Они распахнули двери в городах, где размещаются жители Херсонской области. Там люди смогут оформить документы, пообщаться с сотрудниками администрации, соцзащиты, образования и центра занятости.

Стоит добавить, что в Анапе уже вручают паспорта граждан РФ. Только в пятницу документы выдали еще 50 жителям Херсонской области. Они получили паспорта в пункте временного размещения.