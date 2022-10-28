Беременной жительнице дома в Ейске, куда рухнул Су-34, не отказывали в помощи

Подъезд пострадавшего дома в Ейске, где жила Елена и ее дети. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В некоторых телеграм-каналах и СМИ появилась информация о том, что пострадавшая во время падения на многоэтажку самолета беременную ейчанку Елену Булышеву оставили без временного жилья и ей приходится искать съемную квартиру и собирать деньги на ее аренду.

Семья Булышевых, мать Елена и двое детей, живут во втором подъезде пострадавшего дома по улице Коммунистической, 20/1. Во время ЧП Елена, которая находится в положении, находилась в квартире. После происшествия ее доставили в перинатальный центр Краснодара, где будущая мама все это время находилась под наблюдением врачей. Сейчас Елену Булышеву уже выписали из больницы.

Момент падения самолета на многоэтажку в Ейске. Фото: Архив "КП"

Двое несовершеннолетних детей Елены, дочь-студентка колледжа и мальчик-подросток, не пострадали. 22 октября девушка в сопровождении взрослых и волонтеров смогла зайти в квартиру, чтобы она могла забрать личные вещи.

– Дочь Елены на время ее госпитализации отказалась от размещения в общежитии или социально-реабилитационном центре и временно живет у подруги-однокурсницы, о чем проинформированы органы опеки и профилактики, ее классный руководитель, – рассказали «КП»-Кубань» в краевом оперштабе. – Девушке также передали вещи, собранные в пункте приема гуманитарной помощи.

Несовершеннолетний сын Елены Булышевой привлечен к ответственности Ейским городским судом и с 27 сентября находился в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, накануне выписанная из больницы мать забрала сына из центра временного содержания.

После ЧП находящуюся в положении Елену перевезли в Краснодар. Фото: Архив "КП"

– Заявления на выплаты от Елены Булышевой принято удаленно. 24 октября произвели выплаты по 10 тысяч рублей на мать и дочь Булышевых, – отметили в администрации Ейского района. – Сын женщины не получил выплату, так как на момент трагедии был привлечен к ответственности и находился в центре временного содержания. 28 октября мать направила весь необходимый пакет документов на сына, после проверки ему будет выплачена компенсация.

Также сейчас готовится экспертное заключение по квартире, где жила до трагедии семья Булышевых: на его основании каждый из членов семьи получит дополнительные выплаты за потерю имущества. Сейчас квартира Елены и ее детей непригодна для проживания.

– Елене Булышевой вместе с детьми предложат размещение в пункте временного размещения, – добавили в администрации Ейского района. – Также Елена как пострадавшая получит компенсацию за нанесенный вред здоровью.

Ранее «КП»-Кубань» писала, что имя Елены Булышевой указано в списке пострадавших от падения Су-34 на многоэтажный жилой дом в Ейске и что женщину разыскивают ее знакомые.