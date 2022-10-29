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Происшествия29 октября 2022 1:00

В центре Краснодара произошла авария, в которой погибли трое человек

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются
Мария ЧАЛАЯ
В центре Краснодара произошла страшная авария.

В центре Краснодара произошла страшная авария.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Краснодара произошла авария, в которой погибли трое человек. Страшный инцидент случился на улице Красной.

- Водитель автомобиля «КИА» двигался в сторону Красной. Он ехал к кинотеатру «Аврора», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дерево.

В автомобиле находилось четыре человека. В результате погибли водитель и два пассажира.

- По предварительным данным, четвертого человека, который находился в машине, госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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