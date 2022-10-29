Авария унесла жизнь троих человек, еще один в больнице. Фото: скриншот видео

Видео смертельной аварии в Краснодаре, где погибли трое, изучают специалисты. Смертельное ДТП произошло вечером 28 октября в центре города. Водитель автомобиля «КИА» на большой скорости двигался в сторону кинотеатра ««Аврора». Но не справился с управлением и врезался в дерево.

В момент столкновения в иномарке находились три человека. Водитель и двое пассажиров скончались от полученных травм на месте ДТП.

- По предварительным данным, четвертого человека, который находился в машине, госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас в резонансном ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии.