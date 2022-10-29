В полиции уточнили данные о количестве погибших в ДТП в Краснодаре

В ДТП погибли двое, столько же доставлены в больницу. Фото: скриншот видео

В полиции уточнили данные о погибших в вечернем ДТП в Краснодаре. После столкновения автомобиля «КИА» с бордюром и деревом скончались два человека. Это 22-летний водитель и 20-летняя пассажирка.

- Молодой человек двигался в сторону Офицерской по Красной. Он не выбрал скорость, которая бы обеспечивала постоянный контроль за автомобилем, и допустил занос, - рассказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В салоне раскореженного автомобиля находились еще двое человек. Они получили травмы различной степени тяжести.

- По предварительным данным, еще одна 21-летняя девушка и парень 20 лет доставлены в больницу в тяжелом состоянии, - сообщил Конваленко.

Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» рассказывала о съемке, которая попало на камеру видеорегистратора. Оно было записано за несколько минут до трагедии.