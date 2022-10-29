Из Краснодарского авиационного училища впервые выпустились девушки-летчики

Спустя 5 лет обучения из авиаучилища выпустились первые летчицы. Фото: пресс-служба Минобороны России

В Краснодаре прошла выпускная церемония более 400 летчиков оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации. Впервые из Краснодарского авиационного училища выпустились девушки.

Свой путь летчицы начали в 2017 году. Тогда проходил первый набор девушек на обучение. Использовать такую возможность хотели многие. Из 30 регионов страны в приемную комиссию подали документы 214 кандидаток. Конкурс среди красавиц был более чем 10 человек на одно место.

Поступающих не щадили проверками и не делали снисхождений. Стопроцентное здоровье, давление 120 на 80 и отсутствие хронических заболеваний - лишь часть жестких требований к претенденткам. Однако сдача нормативов и экзаменов на высший балл и упорство позволили будущим покорительницам неба надеть праздничную форму и услышать заветные слова о праве быть курсантами.

- Вы добились права быть курсантами именитого Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Вы показали себя достойными, лучшими из лучших, - говорил тогда будущим военным летчицам генерал-полковник, начальник Главного управления кадров Минобороны России Виктор Горемыкин.

Родители с гордостью обнимали своих дочерей, доказавших, что достойны встать на непростой путь. Впереди для прекрасных 16 кандидаток были непростые пять лет обучения летному делу.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», все девушки дошли до финиша. Каждая продемонстрировала свое упорство и силу. За время обучения они выполнили сотни тренировок, постоянно оттачивали технику пилотирования. И вот, доказали, что не зря заняли место курсанток.

- Именно вам, молодым офицерам, предстоит осваивать новейшие авиационные комплексы и системы вооружения, обеспечивать военную безопасность страны, приумножать воздушную мощь и славу России, - обратился к выпускникам командующий военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

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