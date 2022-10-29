«Ребенок может остаться без глаза». В Краснодаре девятиклассник избил сверстника до сотрясения головного мозга

Руслан третьи сутки находится в больнице. Фото: личный архив семьи

В Краснодаре разгорается очередной школьный скандал. Он произошел 27 октября на перемене, когда большинство учеников отдыхает перед очередным уроком. 15-летний Руслан (имя изменено по требованию законодательства – прим. ред.) сидел в коридоре и спокойно играл на телефоне. Вдруг подросток почувствовал мощный удар по лицу. Парень из параллельного класса без видимых причин решил поиграть кулаками.

Руслан плохо помнит, что было потом. Но боль мгновенно пронзила его голову, он несколько раз терял сознание, его рвало. Это неудивительно. После врачи из отделения нейрохигургии поставят парню несколько сложных диагнозов.

- У сына сломан передний зуб, рассечена бровь, сотрясение головного мозга средней степени тяжести, перелом нижней стенки левой глазницы, ущемление глазничной мышцы, - рассказала «КП»-Кубань» мама подростка Людмила Торбина. - Впереди возможна операция по восстановлению целостности глазницы и работоспособности глазничной мышцы. Смогут ли ему восстановить зрение, большой вопрос.

У подростка сломан зуб. Фото: личный архив семьи

Руслан терпел адскую боль около часа. Скорую помощь вызвали только после того, как взволнованная мама приехала в школу.

- Ему было настолько плохо, что сын не смог самостоятельно дойти до машины, донесли на носилках. Неужели те, кто ответственен за наших детей не знают правило золотого часа при ЧМТ? А если бы у сына было внутримозговое кровотечение? Этот час мог бы стать роковым, - считает Людмила.

Сейчас девятиклассник находится под наблюдением врачей. Ему потребуется много сил, а его семье – денег, чтобы восстановить здоровье, угробленное одним движением крепкого кулака.

- Я и раньше слышала и от сына, и от других родителей про «неадекватное поведение» этого школьника, драки, травлю и т.п. Попадало как мальчикам, так и девочкам. Однако никаких действий со стороны школы не предпринималось, - говорит мама Руслана.

Сейчас женщине помогает врач-реаниматолог, глава общественной организации «Право на здоровье» и юрист Николай Чернышук. У него тоже много вопросов к бездействию педагогов.

- Эту историю даже невозможно назвать дракой ведь удар был внезапным, сильным, исподтишка. Не было ссор оскорблений или поводов из-за которых один девятиклассник ударил другого. Почему так поступил малолетний балбес - непонятно, может быть не понравился внешний вид или решил показать свою «удаль» друзьям-одноклассникам, или в него просто вселился бес - останется загадкой, - отметил Чернышук. – Как и то, почему целый час не вызывали скорую помощь, когда у ребенка было тяжелое состояние, дезориентация с тошнотой при черепно-мозговой травме, не видел один глаз и был отек на пол-лица, когда о произошедшем стало известно всем и сразу от директора до уборщицы? Почему не была сразу вызвана скорая помощь?

Сейчас родители подростка-агрессора пытаются загладить вину сына, предлагают оплатить лекарства. В то же время в деле после заявления мамы пострадавшего мальчика разбирается полиция.

- В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщил «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. – После нее будет принято законное процессуальное решение.