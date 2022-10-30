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Общество30 октября 2022 9:44

Двое разбились в мотодельтаплане в горах Адыгеи

Пилот и пассажирка погибли
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Летом этого года в Адыгее уже падал мотопланерист.

Летом этого года в Адыгее уже падал мотопланерист.

Фото: Архив "КП"

В Майкопском районе республики Адыгея 30 октября при крушении мотодельтаплана погибли два человека.

В результате падения летательного аппарата скончались 43-летняя пассажирка Анна Козырева, жительница Ростова-на-Дону, и пилот мотодельтаплана – 48-летний Сергей Скрипченко, житель поселка Совхозный.

– Все произошло в районе дороги из Даховской на плато Лаго-Наки около 11:10. На месте крушения мотодельтаплана работают экстренные службы, – рассказали «КП»-Кубань» в Главном управлении МЧС России по Республике Адыгея. – Причины крушения и подробности происшествия устанавливаются.

По предварительной информации, причиной падения мотодельтаплана может быть деформация крыла.

ЧП с мотодельтапланами случаются в небе не редко.

ЧП с мотодельтапланами случаются в небе не редко.

Фото: Архив "КП"

Ранее «КП»-Кубань» писала, что в Ейске в воздухе разрушился мотодельтаплан с опытным пилотом, а в Лабинске на мотодельтаплане, построенном ее отцом, разбилась девочка.

Происшествия: ЧП