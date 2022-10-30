Он падал вниз в огне

Момент падения мотодельтаплана с двумя людьми на борту в горах Адыгеи попал на видео.

Со стороны страшную картину крушения наблюдали очевидцы.

- Ох, они падают! Вызывайте скорую, - кричали люди, в объективы камеры которых попал момент крушения.

Вместе с пилотом на борту находилась 43-летняя туристка из Ростова-на-Дону Анна Козырева.

Она взяла транспорт в аренду, чтобы полюбоваться красотами осеннего леса в горах Адыгеи.

- Все произошло в районе дороги из Даховской на плато Лаго-Наки около 11:10. На месте крушения мотодельтаплана работают экстренные службы, – рассказали «КП»-Кубань» в Главном управлении МЧС России по Республике Адыгея. – Причины крушения и подробности происшествия устанавливаются.

Причиной падения мотодельтаплана могла стать деформация крыла. Возможно, пилот повредил его при взлете о ветки.

И пилот, и его пассажирка погибли на месте. Пилоту мотодельтаплана Сергей Скрипченко было 48 лет.