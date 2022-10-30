В Красной Поляне туристы увидели броккенского призрака

Броккенский призрак бродил в окрестностях Красной Поляны. Фото: телеграм-канал «Любимый Сочи».

В горах Красной Поляны 29 октября туристы увидели и сфотографировали броккенского призрака – оптическую иллюзию в виде гигантского силуэта человека в радужном ореоле.

Броккенский призрак – это тень наблюдателя, расположенная на поверхности тумана или облаках в противоположном направлении от солнца. Наблюдать его, как говорят специалисты, можно после дождя или в условиях повышенной влажности в горах по всему миру.

А вот такого призрака видели туристы в Сочи месяц назад. Фото: ksenia__wanderlust.

– После дождя в ущелье мы увидели огромный серо-черный силуэт человека в радужном сиянии, – рассказали «КП»-Кубань» очевидцы атмосферного явления. – Зрелище одновременно завораживающее и жутковатое.

Броккенский, или горный призрак может даже шевелиться, что происходит из-за движения облаков или тумана.

Горного призрака часто видят вблизи водопадов. Фото: chydesa-mira.ru.

Свое имя оптическая иллюзия получила благодаря пику Броккен в горном массиве Гарц в Германии, где постоянные туманы и доступность малых высот часто позволяют наблюдать его. Впервые броккенского призрака описал еще 242 года назад немец Иоганн Зильбершлаг.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Он вернулся?

«КП»-Кубань» уже писала, что в горах Сочи 1 октября 2022 года заметили броккенского призрака. Тогда оптическую иллюзию туристы наблюдали после дождя на высоте 2509 метров над уровнем моря.