Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
30 октября 2022 13:13

Мобилизованного отца пятерых детей вернули домой на Кубань после обращений жены

32-летний Владимир Ищенко был призван в октябре, несмотря на статус многодетного
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Мобилизованный вернулся домой

Мобилизованный вернулся домой

Фото: Виталий ТИМКИВ

Многодетного Владимира Ищенко мобилизовали 2 октября. Когда вручили повестку, он не сомневался, что главного кормильца в семье освободят от службы.

- У нас трое совместных детей и моих двое от первого брака. Считай, пятеро. Есть удостоверение о многодетности. Но на тот момент оно не было аргументом, - рассказывает жена Владимира Наталья.

Когда мужа увезли в пункт сбора, она пошла по инстанциям.

- Я обратилась в военкомат, в прокуратуру, оттуда мое обращение переслали в военную прокуратуру, - говорит она.

Наталья даже написала в редакцию "КП"-Кубань" с просьбой поспособствовать возвращению отца в семью.

Тем временем, Владимир уже был переброшен в зону СВО.

- Видимо, все это вместе сработало и мои доводы были услышаны. На построении в зоне спецоперации он находился уже, когда ему сказали с вещами на выход, посадили в "Урал" и привезли в часть, - говорит Наталья.

Напомним, решение об освобождении от мобилизации многодетных отцов было опубликовано на сайте объясняем.рф 20 октября. Еще раньше об этом сообщил в своем Телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям. Важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба, - написал он.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯЧастичная мобилизация в России