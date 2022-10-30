Мобилизованного отца пятерых детей вернули домой на Кубань после обращений жены

Мобилизованный вернулся домой Фото: Виталий ТИМКИВ

Многодетного Владимира Ищенко мобилизовали 2 октября. Когда вручили повестку, он не сомневался, что главного кормильца в семье освободят от службы.

- У нас трое совместных детей и моих двое от первого брака. Считай, пятеро. Есть удостоверение о многодетности. Но на тот момент оно не было аргументом, - рассказывает жена Владимира Наталья.

Когда мужа увезли в пункт сбора, она пошла по инстанциям.

- Я обратилась в военкомат, в прокуратуру, оттуда мое обращение переслали в военную прокуратуру, - говорит она.

Наталья даже написала в редакцию "КП"-Кубань" с просьбой поспособствовать возвращению отца в семью.

Тем временем, Владимир уже был переброшен в зону СВО.

- Видимо, все это вместе сработало и мои доводы были услышаны. На построении в зоне спецоперации он находился уже, когда ему сказали с вещами на выход, посадили в "Урал" и привезли в часть, - говорит Наталья.

Напомним, решение об освобождении от мобилизации многодетных отцов было опубликовано на сайте объясняем.рф 20 октября. Еще раньше об этом сообщил в своем Телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям. Важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба, - написал он.