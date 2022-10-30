На въездах в Краснодар образовались гигантские пробки

Въезжающим в Краснодар водителям нужно запастись терпением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителям, возвращающимся в Краснодар вечером 30 октября, предстоит провести как минимум полчаса в пробках.

Постоять на въезде, как и на выезде в Краснодар придется на Яблоновском мосте. Пробка в столицу региона с территории Республики Адыгея растянулась почти на три километра: от Автомобильной деревни до самого моста.

С двух сторон от Яблоновского моста из-за ремонтов водители едут через «бутылочное горлышко». Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Самая «недвижимая» часть – около полутора километров под путепроводом перед развилкой на Козет из-за мелких дорожных ремонтов и возвращающихся в город после выходных людей, – пишут водители в соцсетях. – Из города пробка стоит от завода имени Седина.

Пробка в поселке Яблоновский. Фото: скриншот Фото: Яндекс.Пробки.

Затор на Яблоновском мосту в направлении из Краснодарам тоже растянулся на километр с лишним. Его причина – сразу несколько сужений полос: перед въездом на мост три полосы по улице Станкостроительной превращаются в одну, и к ним еще добавляется трафик из полосы с улицы Индустриальной.

«Традиционная» воскресная пробка на въезде в Краснодаре черех Тургеневский мост тянется от от Новой Адыгеи до улицы Калинина в краевом центре.

Пробка на Тургеневском мосту. Фото: скриншот Фото: Яндекс.Пробки.

«Основательно постоять», как отвечают водители в соцсетях, придется задержаться в пробке и тем, кто возвращается в Краснодар через северные ворота города: по Ростовскому шоссе. Здесь затор наблюдается от памятника Катюше и в районе Компрессорного завода.