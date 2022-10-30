В Краснодаре нашли могилы деда и дяди сказочника Евгения Шварца

Сказочник Евгений Шварц оставил трогательные мемуары о детстве и юности в Екатеринодаре и Майкопе. Фото: архив KP.RU.

Во время субботника на старейшем погосте Краснодара историки и активисты разыскали могилы родственников автора пьес «Сказка о потерянном времени» и «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца (1896-1958).

Вторые выходные подряд в Краснодаре активисты наводят порядок на Всесвятском кладбище: активисты, историки и горожане убирают от мусора и бурелома памятники и обелиски, воинские и ветеранские захоронения.

– Во время уборки удалось найти и частично расчистить несколько надгробий, ранее считавшихся утерянными. Среди них – могилы Бориса Лукича Шварца, деда известного драматурга, и одного из его четырех сыновей, дяди писателя Исаака Борисовича, – рассказала руководитель туристско-информационного центра Краснодара Марина Шарапова.

Ребенком водили в галерею и на «Гамлета»

Дед Евгения Шварца Борис Лукич владел в Екатеринодаре мебельным магазином на улице Красной, 22 и квартирой в глубине двора. Ребенком писатель не раз гостил у деда, о чем так вспоминал в автобиографии «Живу беспокойно… Из дневников»: «Что я еще помню из самого раннего детства? Квартиру в Екатеринодаре. То во дворе, в красном кирпичном домике, то комнату, которую мы у кого-то снимали… Это были разновременные наезды в родной город отца в промежутки между разными его службами до Майкопа».

Магазин деда писателя Бориса Лукича. Фото: сайт «Съ любовью изъ Екатеринодара».

Дело в том, что отец будущего драматурга Лев Шварц был заподозрен в антиправительственной пропаганде и выслан с семьей сначала в Армавир, затем в Ахтыри, ныне Приморско-Ахтарск, а оттуда – в Майкоп. Там Лев Борисович Шварц поступил врачом в городскую больницу, сотрудничал в газете «Кубанский край» под псевдонимом «Не тот», распространял ее. И, конечно, семья часто приезжала к Борису Шварцу в Екатеринодар.

В своих дневниках Евгений Шварц вспоминал одну из детских поездок в Екатеринодар: «Забыл записать посещение театра. Давали, как я узнал уже много позже, «Гамлета»… Помню сцену, по которой ходили два человека в длинной одежде. Один из них – в короне. «О духи, духи!» – кричал один из них. Это я изображал дома».

Евгений Львович Шварц. Фото: архив KP.RU.

Бальмонт «кадрил» женю дяди писателя

Упоминает в мемуарах Евгений Шварц и более позднюю поездку в Екатеринодар: Шварц уже учится в ремесленном училище в Майкопе. С одним «из трех моих дядюшек», сыновей Бориса Шварца, он ходил «в картинную галерею, которой владел тогда какой-то богатый екатеринодарец Коваленко»: «В музее заинтересовала меня старинная копия с письма запорожцев к султану».

О своем дяде Исааке Борисовиче Шварце, чье надгробие нашли на Всесвятском кладбище Краснодара, писатель не раз упоминает в мемуарах. Чего стоит один эпизод ухаживаний поэта Константин Бальмонта за женой Исаака!

Вот что о нем пишет Евгений Шварц: «Екатеринодар яснее ощущал влияния нынешнего дня: туда приезжал Бальмонт и скандалил за ужином, и принялся ухаживать за Беллочкой, Тониной, моего двоюродного брата, матерью. За ужином, что давали в его честь, он вел себя так, что к концу осталось всего несколько человек. И Бальмонт спросил Исаака: «Вы любите свою жену?» – «Да!», – ответил Исаак. «И я тоже!», – сказал Бальмонт. «Что ж мы будем делать!», – воскликнул Исаак, схватившись за голову с комической серьезностью.

Бывшая гостиница в Майкопе, где останавливались Шварцы. Фото: сайт города.

На другой день тихий и трезвый пришел он к Шварцам с визитом и, уходя, написал в альбом Беллочке: «Душа светлеет, увидя душу. Союз ваш верный я не нарушу». И уехал читать стихи и скандалить в Новороссийск».

БУДЬ В КУРСЕ

По следам драматурга

Туристическим маршрутом «Майкоп Евгения Шварца» можно пройти в столице Адыгеи. Шесть километров пути знакомят с местами, связанными с детством и юностью писателя. Маршрут начинается на площади Ленина у бывшей гостиницы, в которой остановилась семья Шварца, когда приехала в Майкоп в 1902 году, а завершается у аптеки Альтшулера. На 15 зданиях Майкопа, включенных в маршрут, есть qr-коды с аудиорассказом о них.