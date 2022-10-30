Пилот дельтаплана, который рухнул с туристкой в ущелье Адыгеи, не имел ни прав, ни разрешений летать

Все, что осталось от дельтаплана. Фото: Западное СУТ

Следователи Западного межрегионального управления на транспорте возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 30 октября около 11 часов утра многочисленные свидетели наблюдали катастрофу. Дельтаплан с 43-летней Анной Козыревой на борту сначала взмыл над вершинами гор в Адыгее сначала взмыл, а потом внезапно накренился и спикировал в пропасть.

- Вызывайте скорую! - кричали свидетели трагедии.

Но спасать было уже некого. Следователи с трудом сумели подобраться к тому, что осталось от дельтаплана и людей.

- Во время выполнения полета, непосредственно после набора высоты, у летательного аппарата произошел надлом крыла, вследствие чего дельталет ушел в пике и потерпел крушение в ущелье. Пилот и его пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили "КП"-Кубань" в ведомстве.

Выяснилось, что решение о полете на дельтаплане туристка из Ростова-на-Дону приняла накануне. Ее и других 48-летний пилот Сергей Скрипченко настойчиво уговаривал воспользоваться его летательным аппаратом для прогулки над осенним лесом.

- Но он не имел ни прав, ни разрешений летать на этом аппарате. Более того, услуги платные оказывал незаконно, - уточнили следователи.

Сейчас они изучают всю летную документацию и опрашивают свидетелей. Известно, что услуга, за которую ростовчанка поплатилась жизнью, стоила недешево. Ей пришлось заплатить около пяти тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.