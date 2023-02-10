Фото пресс-служба администрации Краснодарского края

Лыжня России 2023 в Сочи пройдет по расписанию. Она состоится уже в субботу, 11 февраля. Уже по традиции гонки пройдут в лыжном-биатлонном комплексе «Лаура».

Как принять участие в лыжне России 2023 в Сочи

Отметим, что пробежать дистанцию может любой желающий. Это бесполезно. Нужно только прийти к месту старта за час-два до начала соревнований. Это необходимо для прохождения регистрации.

Когда пройдет лыжня России 2023 в Сочи

Каждый год гонка проходит в феврале. В 2023-м она состоится 11 числа. Ожидается, что на старт выйдут сотни участников со всей России.

Будет ли лыжня России 2023 в Сочи

Уже известно, что гонка пройдет по расписанию. Никаких сибирских морозов на Кубани не ожидается. А значит, что участники выйдут на старт по расписанию – 11 февраля.

Какие дистанции и возрастные группы будут на лыжне России 2023 в Сочи

Ожидается, что участники старше 19 лет выйдут на старт в 11:30. Они преодолеют дистанцию в 10 км.

В два раза меньше – 5 км – пробегут юноши и девушки моложе 18 лет. Они начнут забег в полдень – в 12:00.

Самая короткая дистанция на Лыжне России в Сочи 2023 – 2,5 км. Ее может преодолеть любой желающий. Правда, в забеге не предусмотрена церемония награждения и призы.