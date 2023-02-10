Известный комментатор жестко раскритиковал Сергея Галицкого

Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

Сергей Галицкий – один из самых влиятельных людей в русском футболе. За 15 лет он построил на юге спортивную империю. Сперва возвел базу в поселке Читук, затем – детскую академию. А закончил все стадионом и парком, лучшим в России.

Каждый год академия «быков» выпускает десятки игроков. Именно выходцы школы черно-зеленых составили костяк команды после отъезда легионеров. Это случилось прошлой весной. Тогда команду принял Александр Сторожук. Еще один «выпускник» академии, но уже как тренер.

Также школу «Краснодара» прошел и Мурад Мусаев. Он возился с юношами, рулил молодежкой и принял основную команду. Вместе с ней тренер брал бронзу чемпионата России и впервые в истории вывел в групповой этап Лиги чемпионов.

Причем целый год мужчина работал без лицензии. Он рулил командой, но не числился главным тренером – из-за отсутствия нужных бумаг. Их Мусаев получил спустя год после назначения.

- «Честно говоря, решения Галицкого на тему футбола удивляют. Он сам играл на уровне каких-то юношей, но этого мало, чтобы понимать футбол. Как можно было доверить Мусаеву основной состав команды? Галицкий на что рассчитывал? Думал, у него вырастет тренер? Ну и что — вырос? Где Мусаев сейчас? Тренирует итальянскую команду или английскую? Ну авантюра, – заявил комментатор Геннадий Орлов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что Мурад Мусаев рулил «Краснодаром» четыре года – с 2018-го по 2021-й. Вместе с ним «быки» брали бронзу чемпионата России и выходили в плей-офф Лиги Европы. Но весной 2021-го тренер покинул команду. Это случилось после поражения от «Ахмата» (0:5). Он сам подал в отставку.

Сейчас Мурад Мусаев работает в Азербайджане. Он возглавляет одного из лидеров местного чемпионата – «Сабах».