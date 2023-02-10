Скоростной катер запустят из Ростова в Анапу

В Анапу начнут ходить суда из Ростова Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На юге России собираются запустить новые водные маршруты. Они будут ходить из Ростова-на-Дону до Анапы, также будет маршрут с конечной остановкой в Ялте. Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам социально-экономического развития области в 2022 году. Она транслировалась на телеканале «Дон 24».

- Водное сообщение может начаться уже в этом году. Мы сделали заявки на получение и покупку речных судов. Планируем закупить «Валдай 45Р» и быстроходный «Метеор 120М». Первый появится на маршрутах в 2023 году. В 2025 запустим быстроходные суда, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Уточняется, что рассматривается введение нескольких маршрутов. Один из них будет речным. Он пройдет от Ростова, с остановкой в Азове и конечной в Волгодонске. Также планируют ввести два морских направления. Это Ростов — Ейск — Анапа и Ростов — Керчь — Ялта. - Производством речных судов занимается «Объединенная судоходная компания». Она создает новые типы судов для рек и для морей, - отмечалось во время пресс-конференции.

Вопрос о возобновлении речных и морских перевозок рассматривают с ноября 2022 года. Планируется, что маршрут поможет связать Ростовскую область Краснодарский край и Республику Крым.