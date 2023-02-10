Воспитанник «Краснодара» уехал в Аргентину. Зачем

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Академия футбольного клуба «Краснодар» – одна из лучших в мире. Это признавали даже чемпионы мира, игроки сборной Испании. Они гостили на Кубани во время мундиаля 2018 года.

Каждый год академия Сергея Галицкого выпускает десятки человек. Часть игроков уходят на повышение – в молодежные команды, остальные – уезжают по другим клубам. Спрос на выпускников школы «Краснодара» есть даже за границей. Прямо сейчас за рубежом выступают десятки человек, которые прошли академию черно-зеленых.

Например, Александр Лузин. За 27 лет сменил 10 команд. Сейчас он – в Аргентине. Там подписал контракт с «Соль де Майо». Это клуб из третьего дивизиона, который борется за повышение в классе – выход во вторую лигу.

Отметим, что последним клубом Александра Лузина был «Штадль-Паура» из Австрии. За год защитник так и не закрепился в основном составе. Он отбегал 12 матчей и схватил одно удаление.

Добавим, что портал Transfermarkt не называет стоимость футболиста. Это означает, что она ниже 50 тысяч евро. Правда, в Аргентину футболист переехал на правах свободного агента – без компенсации для предыдущей команды.