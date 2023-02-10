Ушел домой с внутрибрюшным кровотечением. Полицейский до смерти избил подозреваемого в краже

Мужчина так и не смог дойти до своей квартиры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре сотрудника полиции обвиняют в превышении полномочий. По версии следствия, правоохранитель избил во время допроса подозреваемого в краже до смерти.

- В рамках расследования уголовного дела о смерти в июле 2021 года 31-летнего местного жителя установлена причастность оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции УМВД России по Краснодару, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Полицейскому предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия. Также обвиняемый умышленно причинил тяжкий вред здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Все произошло 1 июля 2021 года. Тогда житель Краснодара находился в отделе полиции. Его подозревали в краже. Но мужчина не собирался признаваться в преступлении. Тогда полицейский решил применить силу.

- Обвиняемый, превышая свои полномочия, нанес ему не менее двух ударов по туловищу мужчины, причинив ему тупую травму живота, после чего отпустил домой, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Но мужчина так и не смог дойти до своей квартиры… Вечером того же дня потерпевший скончался возле дома на улице Тургенева. После врачи выяснили причину смерти - внутрибрюшное кровотечение. По факту смерти мужчины сразу возбудили уголовное дело.

- Удалось собрать доказательства причастности сотрудника полиции к смерти потерпевшего и он был задержан, - заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестов. По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Как удалось узнать "КП"-Кубань", сотрудника полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

- При подтверждении вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законе порядке, - заключили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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