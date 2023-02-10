Черное море стало похоже на Северный Ледовитый океан из-за небывалых холодов

Новороссийск. Фото: @Sega_Black_Sea_nvrsk

В Краснодарский край зима пришла в феврале. Настоящая с снежной бурей и гололедом. Больше всех, как ни странно, досталось городам на Черноморском побережье. Особенно и без того суровому портовому Новороссийску. Здесь ветер буквально сбивал с ног. И хотя к норд-осту его жители привыкшие, фотографии обледенелых набережных заполонили Сеть.

Эти фото похожи на кадры из фильма-катастрофы. Фото: @Sega_Black_Sea_nvrsk

- Просто царство Снежной Королевы, а не город, - подписал серию своих фотошедевров новороссийский фотограф Sega_Black_Sea_nvrsk.

Температура моря упала до +7 градусов. Фото: @Sega_Black_Sea_nvrsk

Аналогичное зрелище представляет из себя набережная Анапы. Ветер здесь не такой сильный. но тоже северный. А значит, брызги, летящие с моря, превращает в лед.

Редкие туристы заглядывают на пляж. Фото: @Sega_Black_Sea_nvrsk

- Наше южное Черное море стало похоже на Ледовитый океан, - подбирает удачное сравнение фотограф из "Газета Анапа".

По данным гидрологов, температура Черного моря в районе Новороссийска и Анапы сейчас не выше +7 градусов. Обычно она не опускается здесь ниже +8.

И растает лед на набережных, по прогнозам синоптиков, еще нескоро.

Набережные города покрылись льдом. Фото: @Sega_Black_Sea_nvrsk

- В ближайшие дни существенного повышения температуры воздуха не предвидится. В Новороссийске будет не выше +3 градусов днем и до -2 градусов ночью, - сообщают метеослужбы краснодарского Гидрометцентра.

Корабли тоже в море стоят во льду. Фото: @Sega_Black_Sea_nvrsk

Самое теплое место в Краснодарском крае, да и по всей стране сейчас - Сочи. Здесь температура не понижается +9 градусов уже несколько дней.