Лекарства уходят в Интернет

Покупка лекарств в Интернете становится привычной для современного потребителя. По данным аналитического агентства DSM Group, оборот онлайн-продаж аптечных товаров в 2022 г. вырос на 54% и составил почти 195 млрд рублей. Среди регионов, где особенно распространен дистанционный способ приобретения медикаментов, помимо Москвы, значатся Приморский край, Санкт-Петербург и Севастополь.

Несмотря на то, что Краснодарского края в списке лидеров нет, здесь также растет популярность онлайн-аптек. Судя по результатам исследования, которое недавно провел маркетплейс «Здравсити», краснодарцы все увереннее используют Интернет для покупки товаров для здоровья и красоты – за год количество заказов, оформленных на «Здравсити», удвоилось.

В приоритете – лекарства и медицинская техника. В нынешнем январе жители Краснодарского края купили на 62% и 73% больше товаров этих категорий, соответственно, чем год назад. Среди наиболее востребованных – противовирусные препараты на основе осельтамивира, средства от насморка, антибиотики и жаропонижающие. Кстати, по отдельным наименованиям лекарств аналитики «Здравсити» зафиксировали снижение цен. Например, азитромицин за год подешевел на 41%, а цитрамон П – на 14%.

«Доверие к дистанционным сервисам растет среди разных категорий покупателей. Например, молодые мамы Краснодарского края в полтора раза чаще стали заказывать детские принадлежности и средства гигиены для младенцев на нашем ресурсе», – говорит руководитель маркетплейса здоровья «Здравсити» Даурен Абеуов.

А вот покупки аптечной косметики и товаров здорового специализированного питания в регионе снизились – число их заказов уменьшилось за год на 17% и 15%, соответственно. Эксперт связывает тенденцию с удорожанием этих категорий товаров и смещением приоритетов затрат.

«Цены на некоторые виды импортных лечебных шампуней выросли в 2 раза, стоимость отдельных видов диетических питательных смесей увеличилась на 40% и т.д. В ситуации, когда доходы населения не растут, спрос очевидно будет смещаться в сторону жизненно необходимых товаров, прежде всего, лекарств», – заключает Даурен Абеуов.