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10 февраля 2023 12:21

«Это был пластиковый пакет». Судмедэкспертиза поставила точку в скандале о выдаче тела мертвого младенца родителям на Кубани в пластиковом ведре

Судмедэкспертиза на Кубани дала ответ, как родителям мертвого младенца вернули его тело
Ева МУР
Беременную на последних сроках госпитализирова с подозрением на ковид

Беременную на последних сроках госпитализирова с подозрением на ковид

В октябре прошлого года на 32-й неделе беременности жительница Краснодара – Виктория - попала в больницу. У женщины заподозрили пневмонию на фоне ковида. Болезнь протекала тяжело, и Виктория потеряла ребенка. Малыш умер в утробе матери, по словам родителей, от гипоксии.

В смерти своего сына они обвинили врачей. Якобы они поздно обнаружили, что сердце младенца не бьется. Следствие начало проверку.

Помимо прочего, молодые родители заявили, что тело умершего младенца им выдали в пластиковой банке.

Однако этот факт опроверг kp.ru сначала источник в краевом минздраве. Судебно-медицинское бюро, куда мертворожденного мальчика привезли для исследования причин его гибели, сообщило детали.

- Тело плода мужского пола 31 октября 2022 года было передано отцу в плотном полиэтиленовом пакете черного цвета. В момент передачи тела мертворожденного ребенка он не высказал никаких претензий на этот счет сотрудникам Бюро. Об этом свидетельствует подпись в «Журнале выдачи трупов в отделе СМЭ города Краснодара», - гласит ответ экспертов за подписью замначальника Бюро Олега Шилоносова.

Свое слово сказали судмедэксперты

Свое слово сказали судмедэксперты

Между тем, проверка по факту смерти младенца еще не окончена. Следствие ждет результата экспертиз.

ЧППроисшествия: ЧП