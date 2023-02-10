«Это был пластиковый пакет». Судмедэкспертиза поставила точку в скандале о выдаче тела мертвого младенца родителям на Кубани в пластиковом ведре

Беременную на последних сроках госпитализирова с подозрением на ковид

В октябре прошлого года на 32-й неделе беременности жительница Краснодара – Виктория - попала в больницу. У женщины заподозрили пневмонию на фоне ковида. Болезнь протекала тяжело, и Виктория потеряла ребенка. Малыш умер в утробе матери, по словам родителей, от гипоксии.

В смерти своего сына они обвинили врачей. Якобы они поздно обнаружили, что сердце младенца не бьется. Следствие начало проверку.

Помимо прочего, молодые родители заявили, что тело умершего младенца им выдали в пластиковой банке.

Однако этот факт опроверг kp.ru сначала источник в краевом минздраве. Судебно-медицинское бюро, куда мертворожденного мальчика привезли для исследования причин его гибели, сообщило детали.

- Тело плода мужского пола 31 октября 2022 года было передано отцу в плотном полиэтиленовом пакете черного цвета. В момент передачи тела мертворожденного ребенка он не высказал никаких претензий на этот счет сотрудникам Бюро. Об этом свидетельствует подпись в «Журнале выдачи трупов в отделе СМЭ города Краснодара», - гласит ответ экспертов за подписью замначальника Бюро Олега Шилоносова.

Свое слово сказали судмедэксперты

Между тем, проверка по факту смерти младенца еще не окончена. Следствие ждет результата экспертиз.