Жетоны с молитвой и масксети под «Катюшу»: как волонтеры из Анапы помогают бойцам СВО

За неделю работы волонтеры сплели уже 20 огромных масксетей. Фото: t.me/MoreOz

Добрая инициатива, которая связала тех, кто в тылу, с участниками спецоперации. Жительницы Анапы плетут маскировочные сети. Это незаменимая вещь для бойцов. Она помогает скрывать военную технику, укрытия. Каждый день к масштабному движению присоединяется все больше волонтеров. Плетут не только взрослые, но и дети.

- В ноябре мы начали активно помогать нашим военным. Собирали гуманитарные грузы для них. А позже получили заявку от ребят - им очень нужны масксети. Сначала начали покупать, но оказалось, что в магазинах продают не совсем то, что нужно военным. У таких сетей нет достаточной маскировки, то есть она не обеспечивает поимку дронов. К тому же они очень дорого обходились, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель отдела гуманитарной помощи фонда «Время помогать» Алина Баранова. - Мы нашли девушек, который занимались плетением сетей в Новомихайловке. Они нам рассказали и показали, как это делать.

Ничего сложного в изготовлении маскировочных покрытий нет. Технология проста - в сеть по определенному рисунку вплетается тканевые полоски, нарезанные двухметровыми полосами шириной пять сантиметров. Для маскировки в нынешний сезон нужна ткань землянистых оттенков.

Используют для плетения легкий материал, чтобы при намокании сеть не становилась тяжелой. Вес ее во влажном состоянии не должен превышать трех килограммов.

- Чтобы разобраться в технике, достаточно получаса. Никаких сложностей нет. Чего говорить, к нам как-то приходили женщины с детьми, так вот к изготовлению масксети руку прилагала даже четырехлетняя девочка, - продолжает Алина. - Каждый желающий может внести свой вклад, подарить тепло своих рук солдатам.

За неделю волонтеры сплели уже 20 огромных масксетей. До 23 февраля планируют успеть изготовить еще столько же, чтобы отправить в зону СВО.

- Мы, кстати, хотим немного приободрить наших защитников. К празднику готовим для них пряники, - добавляет волонтер. - А еще печем пироги. Хочется, чтобы они почувствовали тепло дома.

НА ЗАМЕТКУ

Где плетут маскировочные сети

Волонтеры ждут всех желающих в двух пунктах:

- Кордонный переулок, 1И, Анапа, время работы: с 10:00 до 17:00 ежедневно;

- станица Гостагаевская, улица Новороссийская, 100, кабинет 12, время работы: с 10:00 до 17:00 (с понедельника по пятницу).

Контактный телефон: +7 918 152-33-20, Алина.

Сюда же можно принести сети, а также ткань, необходимую для изготовления масксетей. Нужны легкие ткани природных цветов без блеска.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для бойцов готовят армейские жетоны с молитвой

На них нанесли «защитную» гравировку

У военных часто можно увидеть металлические жетоны. Их они носят на цепочке на шее. Подобные талисманы изготовили в Анапе для участников спецоперации. На одну из сторон волонтеры нанесли специальную гравировку - защитную.

- Крылами за твоей спиной стоим мы вместе... Твой народ, - гласит надпись на армейском жетоне.

Волонтеры надеются, что эти талисманы, в которую заложили сильную молитву, будут охранять наших ребят.

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