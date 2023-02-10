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10 февраля 2023 13:50

Жетоны с молитвой и масксети под «Катюшу»: как волонтеры из Анапы помогают бойцам СВО

Волонтеры из Анапы плетут маскировочные сети для военных под песню «Катюша»
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
За неделю работы волонтеры сплели уже 20 огромных масксетей. Фото: t.me/MoreOz

За неделю работы волонтеры сплели уже 20 огромных масксетей. Фото: t.me/MoreOz

Добрая инициатива, которая связала тех, кто в тылу, с участниками спецоперации. Жительницы Анапы плетут маскировочные сети. Это незаменимая вещь для бойцов. Она помогает скрывать военную технику, укрытия. Каждый день к масштабному движению присоединяется все больше волонтеров. Плетут не только взрослые, но и дети.

- В ноябре мы начали активно помогать нашим военным. Собирали гуманитарные грузы для них. А позже получили заявку от ребят - им очень нужны масксети. Сначала начали покупать, но оказалось, что в магазинах продают не совсем то, что нужно военным. У таких сетей нет достаточной маскировки, то есть она не обеспечивает поимку дронов. К тому же они очень дорого обходились, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель отдела гуманитарной помощи фонда «Время помогать» Алина Баранова. - Мы нашли девушек, который занимались плетением сетей в Новомихайловке. Они нам рассказали и показали, как это делать.

Ничего сложного в изготовлении маскировочных покрытий нет. Технология проста - в сеть по определенному рисунку вплетается тканевые полоски, нарезанные двухметровыми полосами шириной пять сантиметров. Для маскировки в нынешний сезон нужна ткань землянистых оттенков.

Используют для плетения легкий материал, чтобы при намокании сеть не становилась тяжелой. Вес ее во влажном состоянии не должен превышать трех килограммов.

- Чтобы разобраться в технике, достаточно получаса. Никаких сложностей нет. Чего говорить, к нам как-то приходили женщины с детьми, так вот к изготовлению масксети руку прилагала даже четырехлетняя девочка, - продолжает Алина. - Каждый желающий может внести свой вклад, подарить тепло своих рук солдатам.

За неделю волонтеры сплели уже 20 огромных масксетей. До 23 февраля планируют успеть изготовить еще столько же, чтобы отправить в зону СВО.

- Мы, кстати, хотим немного приободрить наших защитников. К празднику готовим для них пряники, - добавляет волонтер. - А еще печем пироги. Хочется, чтобы они почувствовали тепло дома.

НА ЗАМЕТКУ

Где плетут маскировочные сети

Волонтеры ждут всех желающих в двух пунктах:

- Кордонный переулок, 1И, Анапа, время работы: с 10:00 до 17:00 ежедневно;

- станица Гостагаевская, улица Новороссийская, 100, кабинет 12, время работы: с 10:00 до 17:00 (с понедельника по пятницу).

Контактный телефон: +7 918 152-33-20, Алина.

Сюда же можно принести сети, а также ткань, необходимую для изготовления масксетей. Нужны легкие ткани природных цветов без блеска.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для бойцов готовят армейские жетоны с молитвой

На них нанесли «защитную» гравировку

У военных часто можно увидеть металлические жетоны. Их они носят на цепочке на шее. Подобные талисманы изготовили в Анапе для участников спецоперации. На одну из сторон волонтеры нанесли специальную гравировку - защитную.

- Крылами за твоей спиной стоим мы вместе... Твой народ, - гласит надпись на армейском жетоне.

Волонтеры надеются, что эти талисманы, в которую заложили сильную молитву, будут охранять наших ребят.

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